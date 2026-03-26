Suýt mất 55 triệu đồng từ cuộc gọi mạo danh công an

Theo trình bày, đối tượng gọi điện tự xưng là cán bộ Phòng 2, Cục Cảnh sát ma túy, thông báo ông có liên quan đến một đường dây tội phạm và yêu cầu phối hợp điều tra.

Ông N.V.C đã đến Công an xã để trình báo vụ việc. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh).

Bằng thủ đoạn nói chuyện dồn dập, gây áp lực tâm lý, các đối tượng đã khiến ông N.V.C. hoang mang và tiết lộ bản thân đang có sổ tiết kiệm 55 triệu đồng.

Sau đó, chúng yêu cầu ông rút toàn bộ số tiền và chuyển vào tài khoản do chúng cung cấp với lý do phục vụ xác minh, đồng thời trấn an sẽ hoàn trả nếu ông không liên quan đến vụ việc.

Tin tưởng lời đối tượng, ông N.V.C. đã đến ngân hàng để rút tiền. Tuy nhiên, trước khi thực hiện giao dịch chuyển khoản, nhờ nhớ lại các nội dung tuyên truyền của lực lượng công an, ông đã kịp thời dừng lại và đến trình báo tại công an xã, qua đó tránh được việc bị chiếm đoạt tài sản.

Vụ việc cho thấy, dù không phải là thủ đoạn mới, nhưng các đối tượng lừa đảo vẫn tiếp tục sử dụng chiêu trò giả danh cơ quan chức năng, đặc biệt nhắm vào người lớn tuổi – nhóm dễ bị tác động tâm lý, thiếu thông tin cập nhật và có xu hướng tin tưởng các cuộc gọi xưng danh.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không thực hiện yêu cầu chuyển tiền qua điện thoại. Lực lượng công an không bao giờ yêu cầu người dân chuyển tiền để phục vụ điều tra. Đồng thời, không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng cho người lạ. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần nhanh chóng liên hệ, trình báo với cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.