Tài xế vứt xe bỏ chạy khi công an Long An truy quét buôn lậu

VOV.VN - Chiều 20/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Huệ, tỉnh Long An tiếp nhận hồ sơ đối tượng Cao Hoan Xuồng (23 tuổi, ngụ xã An Ninh Đông, huyện Đức Hòa, Long An) do công an xã Mỹ Quý Tây bàn giao để thụ lý điều tra theo thẩm quyền, làm rõ về hành vi vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu.