English
/ PHÁP LUẬT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tài xế xe tải ở Lào Cai có cồn trong người, tăng ga bỏ chạy khi gặp CSGT

Chủ Nhật, 08:55, 15/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Khi bị CSGT yêu cầu dừng xe kiểm tra, tài xế H.T.Đ. (ở Lào Cai) không chấp hành hiệu lệnh, sau đó bị phát hiện vi phạm nồng độ cồn và chạy quá tốc độ.

Thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Bộ Công an, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai phát hiện, lập biên bản một tài xế xe tải vi phạm cùng lúc 3 lỗi, trong đó có vi phạm nồng độ cồn và không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông.

Người vi phạm là H.T.Đ. (sinh năm 1997, trú tại xã Nghĩa Đô, tỉnh Lào Cai), lái xe tải mang biển kiểm soát 24C-XX.YYY.

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, tài xế Đ. mắc 3 hành vi vi phạm gồm: chạy quá tốc độ quy định từ 5 km/h đến dưới 10 km/h; không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người kiểm soát giao thông; điều khiển phương tiện khi trong khí thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 0,25 mg/lít.

tai xe xe tai o lao cai co con trong nguoi, tang ga bo chay khi gap csgt hinh anh 1
Tài xế H.T.Đ. thời điểm bị lực lượng chức năng dừng xe kiểm tra. (Ảnh: Chụp màn hình)

Trong các lỗi trên, hành vi không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông có mức xử phạt cao nhất. Theo quy định, tài xế có thể bị phạt từ 18-20 triệu đồng đối với lỗi này.

Với lỗi vi phạm nồng độ cồn ở mức chưa vượt quá 0,25 mg/lít khí thở, mức phạt được xác định từ 6-8 triệu đồng. Hành vi chạy quá tốc độ từ 5 km/h đến dưới 10 km/h có mức phạt từ 800 nghìn đồng đến 1 triệu đồng.

Tổng mức phạt tiền đối với 3 hành vi vi phạm trên được xác định từ 24,8-29 triệu đồng. Ngoài ra, tài xế còn bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe theo quy định.

Tài xế xe tải sử dụng rượu, bia trước khi lái xe, đồng thời vi phạm tốc độ và không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Đặc biệt, xe tải là phương tiện có kích thước và khối lượng lớn, có thể gây hậu quả nghiêm trọng nếu xảy ra va chạm.

Lực lượng CSGT khuyến cáo người tham gia giao thông nghiêm chỉnh chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông, tuân thủ quy định về tốc độ và tuyệt đối không lái xe sau khi sử dụng rượu, bia.

Viên Minh/VTC.News
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bố mẹ cho uống 2 cốc bia rồi tự lái xe, nam sinh 15 tuổi vi phạm nồng độ cồn
Bố mẹ cho uống 2 cốc bia rồi tự lái xe, nam sinh 15 tuổi vi phạm nồng độ cồn

VOV.VN - Được bố mẹ cho uống 2 cốc bia trong bữa cơm gia đình, nam sinh 15 tuổi tại Bắc Ninh tự lái xe đạp điện ra đường và bị lực lượng CSGT phát hiện vi phạm nồng độ cồn.

Bố mẹ cho uống 2 cốc bia rồi tự lái xe, nam sinh 15 tuổi vi phạm nồng độ cồn

Bố mẹ cho uống 2 cốc bia rồi tự lái xe, nam sinh 15 tuổi vi phạm nồng độ cồn

VOV.VN - Được bố mẹ cho uống 2 cốc bia trong bữa cơm gia đình, nam sinh 15 tuổi tại Bắc Ninh tự lái xe đạp điện ra đường và bị lực lượng CSGT phát hiện vi phạm nồng độ cồn.

Hơn 11.600 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh
Hơn 11.600 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh

VOV.VN - Trong 5 ngày nghỉ lễ 2/9, lực lượng CSGT phát hiện hơn có 11.621 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và hơn 17.000 trường hợp vi phạm tốc độ. Trong đó, vi phạm nồng độ cồn là một trong những lỗi vi phạm nổi bật.

Hơn 11.600 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh

Hơn 11.600 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh

VOV.VN - Trong 5 ngày nghỉ lễ 2/9, lực lượng CSGT phát hiện hơn có 11.621 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và hơn 17.000 trường hợp vi phạm tốc độ. Trong đó, vi phạm nồng độ cồn là một trong những lỗi vi phạm nổi bật.

Khởi tố đối tượng lái xe máy có nồng độ cồn, ma túy gây tai nạn chết người
Khởi tố đối tượng lái xe máy có nồng độ cồn, ma túy gây tai nạn chết người

VOV.VN - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam Đặng Văn Vĩnh Hoàng, sinh năm 1998, trú tại phường Phong Phú, thành phố Huế để điều tra về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Khởi tố đối tượng lái xe máy có nồng độ cồn, ma túy gây tai nạn chết người

Khởi tố đối tượng lái xe máy có nồng độ cồn, ma túy gây tai nạn chết người

VOV.VN - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam Đặng Văn Vĩnh Hoàng, sinh năm 1998, trú tại phường Phong Phú, thành phố Huế để điều tra về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

 
ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật