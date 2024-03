Tạm giữ 2 đối tượng chống người thi hành công vụ

Ngày 17/3, Công an thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Văn Dũng và Võ Đức Mười để làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ.

Đối tượng Phạm Văn Dũng và Võ Đức Mười.

Trước đó, khoảng 24h ngày 15/3/2024, tổ công tác thuộc Công an phường Phước Bình, thị xã Phước Long do Thiếu tá Tống Văn Thỏa, Phó trưởng Công an phường làm tổ trưởng cùng một số thành viên tiến hành tuần tra bảo đảm an ninh, trật tự địa bàn. Khi đến khu vực khu phố 1 thì phát hiện có 2 đối tượng cùng đi trên chiếc xe mô tô biển số 93H1-375.77 có biểu hiện nghi vấn phạm pháp nên tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Tuy nhiên, 2 đối tượng không chấp hành mà điều khiển xe mô tô bỏ chạy. Tổ công tác đuổi theo khoảng 5 km thì dừng được xe nhưng 2 đối tượng liền dùng dao tấn công các thành viên tổ công tác, khiến anh Nguyễn Minh Hiến là Bảo vệ dân phố bị thương ở cánh tay trái. Tổ công tác đã khống chế bắt được 1 đối tượng, còn 1 đối tượng bỏ chạy.

Phương tiện và hung khí gây án.

Đến rạng sáng ngày 16/3/2024, Tổ công tác đã bắt được đối tượng khi đang lẩn trốn tại xã Bình Sơn, huyện Phú Riềng. Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận tên Phạm Văn Dũng và Võ Đức Mười, do nghiện ma túy nên rủ nhau đến khu vực thôn Bình Hiếu, xã Bình Tân, huyện Phú Riềng để trộm cắp tài sản bán lấy tiền mua ma túy sử dụng.

Sau khi hoàn thành hồ sơ ban đầu, Công an phường Phước Bình đã bàn giao 2 đối tượng cùng vật chứng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Phước Long tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.