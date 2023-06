Tạm giữ 2 tàu chở đất sét và cát vi phạm trên sông Đuống

Ngày 7/6, lực lượng chức năng Công an TP Hà Nội cho biết, qua tuần tra kiểm soát và phối hợp thông tin với công an các tỉnh đã chủ động tạm giữ 2 phương tiện đường thuỷ vi phạm trên sông Đuống, đoạn qua địa phận Hà Nội.

Lực lượng chức năng phát hiện tàu chở đất sét dùng hóa đơn, chứng từ giả. (Ảnh: Công an cung cấp)

Cụ thể, trong tối và đêm 6/6, khi làm nhiệm vụ trên sông Đuống, tổ công tác phát hiện phương tiện đường thuỷ mang số hiệu HD-6598 có biểu hiện nghi vấn đã tiến hành kiểm tra. Qua kiểm tra đã phát hiện, tàu này chở đất sét từ huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh và chỉ được phép chở hàng hoá trong địa phận tỉnh Quảng Ninh.

Toàn bộ hàng hoá trên tàu đều dùng giấy tờ hoá đơn, chứng từ giả. Gần như cùng thời điểm qua, khi phát hiện tàu mang số hiệu HD 8288 lợi dụng đêm tối di chuyển trong đêm, tổ công tác đã kiểm tra và phát hiện trên tàu chở đầy cát không có hoá đơn chứng từ.

Điều tra mở rộng, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội đã phát hiện thêm 2 phương tiện đường thuỷ trên từng bị Công an thành phố Hải Phòng và Công an tỉnh Hải Dương xử lý hành chính. Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng. Công an TP Hà Nội sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng mở rộng điều tra về nguồn gốc đất sét và hóa đơn, chứng từ giả./.