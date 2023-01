Tạm giữ 30 đối tượng bị bắt quả tang tại tụ điểm đánh bạc ở Phú Quốc

Khoảng 15 giờ ngày 11/1, Tổ công tác đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, giải quyết tệ nạn xã hội đảm bảo an ninh, trật tự trước, trong và sau Tết nguyên đán Quý Mão năm 2023 trên địa bàn thành phố Phú Quốc thuộc Công an tỉnh Kiên Giang tiến hành triệt xóa một tụ điểm đánh bạc bằng hình thức lắc bầu cua và đá gà ăn tiền trước sân nhà người dân ở khu phố 2, phường An Thới, TP. Phú Quốc.

Khi nghe truy hô có Công an, hàng chục con bạc vừa bỏ chạy vừa ôm gà tẩu thoát. Tại hiện trường Công an đã bắt giữ 30 người, tạm giữ số tiền trên 100 triệu đồng, 1 bộ bầu cua, 1 con gà và một số tang vật khác có liên quan.

2 đối tượng (tổ chức và làm cái) Trần Văn Cương và Lê Văn Lành (bên trái sang)

Tụ điểm đánh bạc này do Trần Văn Cương (SN 1986, ngụ phường An Thới, TP Phú Quốc) đứng ra tổ chức và thu tiền xâu, Lê Văn Lành (SN 1975, ngụ huyện Mõ Cày Nam, tỉnh Bến Tre) làm nhà cái lắc bầu cua ăn thua tiền với các con bạc mỗi lần từ vài chục ngàn đồng đến vài triệu đồng. Để tránh sự truy bắt của Công an, Trần Văn Cương đã thuê người canh đường ngồi trước đầu hẻm ẫn vào nơi đánh bạc để cảnh giới từ xa.

Hiện, các đối tượng và tang vật đã được Tổ công tác bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Phú Quốc xử lý theo thẩm quyền.

30 con bạc bị Công an bắt giữ tại hiện trường.

Thượng tá Nguyễn Văn Khởi – Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang – Tổ trưởng "Tổ công tác đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, giải quyết tệ nạn xã hội đảm bảo an ninh, trật tự trước, trong và sau tết" cho biết: từ ngày 1/1 đến 10/1, Tổ công tác đã phối hợp với Công an TP. Phú Quốc triệt xóa 14 tụ điểm đánh bạc, xử lý hàng trăm đối tượng tham gia đá gà, lắc tài xỉu ăn tiền trên địa bàn các xã, phường của TP. Phú Quốc./.