Tạm giữ bảo mẫu nghi bạo hành bé sơ sinh tại chung cư HH2C Linh Đàm, Hà Nội

Ngày 1/6, trao đổi với VOV.VN, một lãnh đạo phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết: Lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ Vũ Khánh C. (21 tuổi, quê Giao Thủy, Nam Định) liên quan đến vụ bảo mẫu nghi bạo hành cháu bé sơ sinh, gây phẫn nộ trên mạng xã hội.

Vũ Khánh C. (áo vàng) sau khi bị phát hiện hành vi.

Trước đó, chiều 31/5 anh Nguyễn Văn B. (31 tuổi, quê huyện Mỹ Đức, Hà Nội) ở chung cư HH2C Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội đi cùng Vũ Khánh C. đến công an phường Hoàng Liệt. Tại đây, anh B. trình báo việc qua trích xuất camera, anh phát hiện bảo mẫu là Vũ Khánh C. có hành vi bạo hành bé gái 1 tháng tuổi, là con đẻ của anh B.

Cũng trong chiều 31/5, hình ảnh camera trích xuất cảnh cháu bé 1 tháng tuổi bị bạo hành đã xuất hiện trên nhiều trang mạng xã hội. Theo đó, nữ bảo mẫu có hành vi lắc lư mạnh cháu bé, rồi vứt mạnh xuống giường, khiến bé sơ sinh nhiều lần khóc thét lên. Theo thông tin từ gia đình, hiện cháu bé đang được chăm sóc sức khỏe tại bệnh viện Nhi Trung ương.

Sau sự việc, công an phường Hoàng Liệt đã lập biên bản, báo cáo lên công an quận Hoàng Mai. Nữ bảo mẫu Vũ Khánh C. hiện đang bị tạm giữ trong vòng 3 ngày để tiến hành điều tra, xác minh./.

Clip nữ bảo mẫu hành hạ bé 1 tháng tuổi: