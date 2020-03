Tạm giữ đối tượng cầm đầu điểm đánh bạc quy mô lớn tại Bình Dương

Tối 17/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đã ra quyết định tạm giữ đối tượng Phạm Văn Thanh (SN 1976, hay còn gọi là Thanh “Rồng”, hộ khẩu thường trú huyện Củ Chi, TP.HCM) cùng 37 đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc tại cánh đồng Cua Đinh, xã An Tây, thị xã Bến Cát.

Thanh "Rồng" bị tạm giữ để điều tra hành vi tổ chức đánh bạc.

Theo kết quả điều tra, Thanh “Rồng” chính là đối tượng cầm đầu tổ chức đá gà, lắc tài xỉu thắng thua bằng tiền cho các con bạc. Hàng ngày, Thanh phân công 12 đàn em canh gác và sử dụng bộ đàm để điều phối hoạt động đánh bạc. Lúc cao điểm sòng bạc có trên 200 đối tượng từ các nơi tới chơi, số tiền cá cược từ 300-400 triệu đồng mỗi ván.



Khu vực Thanh chọn làm nơi tổ chức đánh bạc ở cánh đồng Cua Đinh giáp ranh với huyện Củ Chi của TP.HCM, xung quanh là đầm lầy, không có đường bộ. Hàng ngày, đàn em của Thanh phải sử dụng ghe để đưa các con bạc từ TP.HCM, Tây Ninh, Bình Phước, Bình Dương đến địa điểm này để đánh bạc.

Qua theo dõi, nắm bắt tình hình, ngày 14/3, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã trực tiếp cùng lực lượng công an bất ngờ tiếp cận, bao vây khu vực đánh bạc. Tại hiện trường, lực lượng công an bắt giữ hàng chục đối tượng trong đó hơn một nửa là phụ nữ tham gia đánh bạc; thu giữ hơn 1,2 tỉ đồng cùng nhiều hung khí như dao, mã tấu… và các dụng cụ các đối tượng sử dụng để đánh bạc.

Cơ quan điều tra Công an thị xã Bến Cát đang củng cố hồ sơ để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi đánh bạc./.