Tạm giữ giám đốc doanh nghiệp trộn chất cấm Salbutamol vào thức ăn chăn nuôi

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hải Phòng, đơn vị vừa phát hiện vụ việc liên quan đến hành vi đưa chất cấm Salbutamol vào chuỗi cung ứng thức ăn chăn nuôi và hoạt động giết mổ lợn, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Đàn lợn bị phát hiện dương tính với chất cấm Salbutamol.

Cụ thể, trong quá trình kiểm tra tại cơ sở giết mổ Hoàng Sĩ Đức, thuộc xã Nghi Dương, TP Hải Phòng, lực lượng chức năng tiến hành test nhanh và phát hiện đàn lợn có kết quả dương tính với chất cấm Salbutamol.

Từ kết quả kiểm tra ban đầu, Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục mở rộng điều tra, truy tìm nguồn gốc đàn lợn. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định số lợn này có nguồn gốc từ một trang trại tại tỉnh Thái Nguyên, sử dụng thức ăn chăn nuôi do Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Hải Thịnh (Bắc Ninh) cung cấp.

Quá trình điều tra xác định, Lê Văn Hải (SN 1982, trú tại phường Võ Cường, TP Bắc Ninh), Giám đốc Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Hải Thịnh, có địa chỉ tại Lô CN4, Cụm công nghiệp Đoan Bái, phường Hiệp Hòa, TP Bắc Ninh, đã mua chất bột cấm không rõ nguồn gốc trên thị trường.

Đáng chú ý, để che giấu hành vi vi phạm, Hải tự đặt tên giả cho chất cấm này là "Vitamin B4", sau đó trực tiếp chỉ đạo pha trộn vào thức ăn chăn nuôi nhằm thu lợi bất chính.

Khi vụ việc bị phát hiện, các đối tượng liên quan còn tìm cách tiêu hủy tài liệu, đốt chứng từ nhằm phi tang, gây khó khăn cho quá trình xác minh, điều tra của cơ quan chức năng.

Ngày 7/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã tạm giữ hình sự Lê Văn Hải để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định pháp luật.

Vụ việc một lần nữa đặt ra yêu cầu tăng cường kiểm soát chất lượng thức ăn chăn nuôi, truy xuất nguồn gốc thực phẩm và giám sát chặt chẽ các khâu trong chuỗi sản xuất, vận chuyển, giết mổ động vật, nhằm ngăn chặn việc sử dụng chất cấm, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.