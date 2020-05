Tạm giữ hai đối tượng chuyên trộm tổ yến ở Bình Phước

Trước đó, tối ngày 24/5, qua hệ thống camera an ninh, anh Lê Thanh Sơn phát hiện có hai đối tượng đột nhập nhà yến tại ấp 4, xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú để trộm tổ yến. Anh Sơn đã trình báo sự việc với công an xã Đồng Tâm. Nhận được tin báo, Công an huyện Đồng Phú đã cử lực lượng phối hợp với Công an xã Đồng Tâm vây bắt hai đối tượng.

Đối tượng Thời và Tấn tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp)

Từ hình ảnh camera ghi lại, hai đối tượng dùng một bọc nilon màu đen che camera quan sát phía ngoài, rồi dùng một sợi dây dù để trèo lên nhà yến qua đường ra vào của yến. Sau đó, hai đối tượng dùng hai cây tre dài khoảng hơn 2m, bên trên có gắn một vật sắt dẹp để chọc tổ yến. Trong lúc cả hai đang thực hiện hành vi trộm cắp thì lực lượng công an ập vào bắt quả tang.

Hình camera ghi lại hai đối tượng đang trộm tổ yến.

Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận là Phan Văn Thời và Phạm Văn Tấn. Tang vật thu giữ gần 1kg yến thô, 2 cây chọc tổ yến, một cuộn dây dù, một túi nilon chứa ma tuý đá.

Qua mở rộng đấu tranh, được biết nhóm “yến tặc” có 5 đối tượng. Thời gian qua, nhóm này đã thực hiện hàng loạt vụ trộm tổ yến trên địa bàn thành phố Đồng Xoài. Công an huyện Đồng Phú đang tiếp tục lấy lời khai, truy tìm các đối tượng còn lại./.