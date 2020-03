Tạm giữ hình sự 1 đối tượng đốt pháo tại Sóc Sơn

Chiều 4/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự đối tượng Trần Văn Khang (sinh năm 1979, trú tại khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Đối tượng Trần Văn Khang.

Quá trình điều tra xác minh, Công an huyện Sóc Sơn và các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội đã làm rõ vai trò một số đối tượng trong vụ đốt pháo ăn mừng đám cưới xảy ra ngày 1/3 trên địa bàn xã Phù Lỗ. Trần Văn Khang được xác định là người trực tiếp đốt pháo trong đám cưới.



Trước đó trên mạng xã hội đăng tải hình ảnh, video clip một người đàn ông tại một đám cưới ở xã Phù Lỗ rải pháo dài khoảng 50 mét thành 3-4 dãy trước cửa nhà. Bên trong rạp cưới, gia chủ treo pháo dọc hai bên lối đi vào sân khấu.

Khi châm lửa đốt, những dàn pháo này được rải ngay sát đường quốc lộ, khói từ pháo bốc lên trắng xóa, kèm theo tiếng pháo nổ liên thanh khiến người đi đường hết sức bất bình vì xác pháo đỏ ngổn ngang trên mặt đường. Toàn bộ sự việc được quay video, đăng lên mạng xã hội.

Liên quan đến vụ việc này, chiều 3/3, Công an huyện Sóc Sơn đã cử các lực lượng chức năng phối hợp với các đơn vị nghiệp của Công an thành phố Hà Nội vào cuộc xác minh, điều tra, xử lý. Bước đầu, Công an huyện Sóc Sơn đã triệu tập một số người để tiến hành xác minh, làm rõ nguồn gốc số pháo, ai là người tổ chức đốt pháo và các vấn đề liên quan khác./.