Tạm giữ hình sự 2 người dùng súng gây tiếng nổ ở thành phố Quy Nhơn

Tối qua (28/2), Công an tỉnh Bình Định đã bắt đối tượng Trần Công Sĩ (31 tuổi) trú phường Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn và Nguyễn Duy Khương (28 tuổi) trú phường Thị Nại, thành phố Quy Nhơn. Hai người này đã sử dụng hung khí gây tiếng nổ tại ngã tư đường Trần Hưng Đạo - Phan Đình Phùng, thành phố Quy Nhơn vào sáng cùng ngày.

Hình ảnh hai thanh niên dùng súng bắn đạn pháo gây rối tại thành phố Quy Nhơn

Lực lượng Công an đã bắt Nguyễn Duy Khương khi đang lẩn trốn tại huyện Tuy Phước; Trần Công Sĩ bị bắt tại thành phố Quy Nhơn. Cả 2 đối tượng này đều có tiền án, tiền sự và sử dụng ma tuý. Theo Công an tỉnh Bình Định, hung khí 2 đối tượng sử dụng là súng bắn đạn pháo. Công an tỉnh Bình Định đã tạm giữ hình sự trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Công Sĩ và Nguyễn Duy Khương để làm rõ hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Trước đó, lúc 8 giờ 41 phút ngày 28/2, Trần Công Sĩ và Nguyên Duy Khương đi trên xe máy, khi đến ngã tư đường Phan Đình Phùng và Trần Hưng Đạo, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã bất ngờ lấy súng bắn đạn pháo chĩa thẳng về một người đi trên xe máy chạy phía sau. Sau một tiếng nổ lớn, người điều khiển xe máy phía sau cho xe ngã ra đường rồi bỏ chạy. Sau đó, Trần Công Sĩ và Nguyên Duy Khương rời khỏi hiện trường./.