Tạm giữ hình sự 3 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy

Chiều 22/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng gồm: Bùi Thanh Lương (SN 1993), Ngô Văn Thái (SN 1970), cùng trú Phường Long Hưng, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang và Nguyễn Văn Minh (SN 1994, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) để tiếp tục điều tra về hành vi“"Mua bán trái phép chất ma túy”.

Các đối tượng Bùi Thanh Lương; Ngô Văn Thái và Nguyễn Văn Minh (từ trái qua phải)

Theo cơ quan điều tra, trước đó vào khoảng 15h ngày 19/12 vừa qua, qua tin báo từ quần chúng nhân dân, tại khu vực phà Châu Phong- Đa Phước thuộc ấp Vĩnh Lợi 2, xã Châu Phong, thị xã Tân Châu có 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội về ma túy.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy, Công an thị xã Tân Châu phối hợp Công an xã Châu Phong triển khai lực lượng đến địa bàn.

Khi lực lượng Công an đến hiện trường thì bắt quả tang 2 đối tượng đang có hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Tang vật bị thu giữ

Khám xét trên người 2 đối tượng, lực lượng Công an thu giữ 7 túi nilon trong suốt có chứa tinh thể màu trắng bên trong (nghi là ma túy đá), có trọng lượng khoảng 51,3gam.

Làm việc tại cơ quan Công an, 2 đối tượng khai tên Bùi Thanh Lương và Ngô Văn Thái; tang vật bị thu giữ là ma túy đá, mua của một người lạ mặt ở thành phố Châu Đốc đem về chia nhỏ để bán lại kiếm lời.

Mở rộng điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Châu đã bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Văn Minh về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Hiện vụ việc đang đang tiếp tục điều tra làm rõ.