Tạm giữ hình sự người cha sát hại con trai

Sáng 18/1, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự ông Nguyễn Văn Lượm (58 tuổi, ngụ xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú) để điều tra hành vi “Giết người”.

Theo điều tra ban đầu, sáng 17/1, bà T.T.V. (59 tuổi, ngụ xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú) đến cơ quan công an trình báo việc phát hiện con trai là anh Nguyễn Văn C. (33 tuổi) bị đâm chết, nằm ở đám cỏ cách nhà khoảng 40m.

Nghi phạm Nguyễn Văn Lượm tại cơ quan công an. Ảnh: Tiến Tầm

Nhận tin báo, cơ quan CSĐT đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an nghi vấn lời khai của bà V. và ông Nguyễn Văn Lượm (chồng bà V.) có nhiều điều khả nghi. Qua điều tra, công an xác định ông Lượm là nghi phạm đâm chết con trai.

Ban đầu, ông Lượm quanh co không thừa nhận. Tuy nhiên, trước các chứng cứ không thể chối cãi, ông Lượm đã thừa nhận là người đâm chết C.

Ông Lượm khai mình là người nghiện rượu; mỗi lần nhậu say ông ta chửi mắng hăm dọa đánh vợ. Chiều 16/1, ông Lượm tiếp tục chửi và hăm dọa đánh vợ. Lúc này, C. vào khuyên can, rồi dẫn đến đánh nhau với cha. Trong lúc xô xát, C. đánh ông Lượm ngã xuống sàn nhà.

Ông Lượm chạy vào nhà bếp lấy dao quay lại đâm con trai nhiều nhát. Anh C. bỏ chạy ra khỏi nhà. Còn ông Lượm sau khi gây án vào nhà ngủ.

Sáng hôm sau, bà V. đi chợ phát hiện anh C. nằm chết ở đám cỏ gần nhà nên kêu mọi người đưa con trai vào trong nhà. Sợ liên lụy, bà V. đến công an trình báo không đúng sự thật./.