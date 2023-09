Tạm giữ hơn 35.000 sản phẩm điện tử không rõ nguồn gốc

Ông Châu Thanh Long, Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường tỉnh Tây Ninh cho biết, Đội Quản lý thị trường số 1, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Tây Ninh vừa phối hợp với Công an phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng, kiểm tra hộ kinh doanh V.T.K.S (phường An Tịnh), phát hiện hơn 35.000 sản phẩm điện tử không rõ nguồn gốc.

Đội Quản lý thị trường số 1 tiến hành kiểm kê, lập biên bản vi phạm các sản phẩm điện tử không rõ nguồn gốc. (Ảnh: TTXVN)

Đội Quản lý thị trường số 1 và Công an phường An Tịnh kiểm tra hộ kinh doanh V.T.K.S vào lúc 15h ngày 13/9, đã phát hiện hơn 11.000 sản phẩm bóng đèn Led, đèn năng lượng mặt trời, loa không dây, tai nghe không dây; gần 25.000 đèn năng lượng mặt trời, đèn bàn, USB, ly giữ nhiệt... do nước ngoài sản xuất.

Thời điểm kiểm tra, đại diện hộ kinh doanh V.T.K.S không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa.

Đoàn kiểm tra đã kiểm đếm và lập biên bản tạm giữ hàng hóa vi phạm, tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định.