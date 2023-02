Tạm giữ nam thanh niên dùng clip "nóng" để cưỡng đoạt tài sản

Khoảng đầu năm 2020, Vi Văn Đức truy cập vào trang web đen xem và tải về điện thoại đoạn clip "nóng" ghi lại hình ảnh nhạy cảm giữa chị P. (SN 1975, trú tại xã Bính Xá, huyện Đình Lập) với một người đàn ông không rõ mặt ở trong nhà nghỉ. Đến ngày 16/1/2023, do cần tiền tiêu xài, Đức đã yêu cầu chị P. phải đưa cho hắn 15 triệu đồng, nếu không Đức sẽ phát tán video này lên mạng xã hội.

Đối tượng Vi Văn Đức tại cơ quan công an

Lo sợ Đức phát tán video nhạy cảm của mình nên vào các ngày 21, 31/01, chị P. đã chuyển cho Đức tổng số tiền 5 triệu đồng. Tuy nhiên, lo sợ đối tượng tiếp tục đe dọa tống tiền nên chị P. đã trình báo Cơ quan Công an.

Vào cuộc điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Đình Lập đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lạng Sơn xác minh, làm rõ vụ việc. Tại cơ quan công an, Vi Văn Đức đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định./.