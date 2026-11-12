Tạm giữ nghi phạm liên quan cái chết của cô gái mất liên lạc với gia đình

Trước đó, chiều 8/11, Công an phường Tân Sơn Hòa tiếp nhận trình báo của bà N.T.L (44 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) về việc gia đình mất liên lạc với con gái là chị T.T.T.Q (24 tuổi, cư trú tại phường Tân Sơn Hòa) từ ngày 2/11.

Chúc Kim Hương được xác định liên quan đến cái chết của một cô gái được gia đình trình báo mất tích. Ảnh: CACC

Qua xác minh, truy xét, ngày 11/11, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp công an các địa phương và đơn vị nghiệp vụ bắt giữ Hương.

Thông tin ban đầu từ cơ quan công an, Hương và chị Q quen biết qua mạng. Ngày 1/11, hai người hẹn gặp tại nhà Hương ở xã Tân Vĩnh Lộc, sau đó xảy ra mâu thuẫn. Hương khai đã dùng thanh sắt tấn công khiến chị Q tử vong, rồi chôn giấu thi thể tại bãi đất trống đối diện nhà trọ và tiêu hủy một số đồ vật nhằm che giấu hành vi.

Lực lượng chức năng lấy lời khai của Chúc Kim Hương. Ảnh: CACC

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục củng cố hồ sơ, chứng cứ, điều tra làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.