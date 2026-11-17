Theo kết quả điều tra ban đầu, rạng sáng 12/11, người dân phát hiện vụ việc có dấu hiệu án mạng tại một quán cà phê thuộc khóm Đông Thạnh B, phường Đông Thành. Nạn nhân được xác định là bà T.T.M.L. (SN 1979, ngụ khóm Đông Thạnh A, phường Đông Thành). Qua khám nghiệm hiện trường và tử thi, cơ quan chức năng phát hiện trên người nạn nhân có nhiều vết thương. Nguyên nhân tử vong được xác định do suy tuần hoàn và suy hô hấp.

Nghi phạm Đặng Chấn Huy đã bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra

Nhận định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long và Đại tá Võ Công Bình, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương khẩn trương điều tra, truy bắt đối tượng gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an nhanh chóng xác định Đặng Chấn Huy là nghi phạm liên quan đến vụ án. Đến ngày 13/11, cơ quan công an mời Huy đến làm việc. Tại đây, Huy bước đầu thừa nhận hành vi sát hại nữ chủ quán cà phê nhằm cướp tài sản.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định pháp luật.