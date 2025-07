Tạm giữ người bố xích chân kéo lê con trai trên đường phố ở Hải Phòng

Đối tượng Phạm Văn Trường (áo vàng) tại cơ quan Công an

Ngày 5/7, trên mạng xã hội chia sẻ clip một bé trai chân bị xích bằng xích sắt, tay bị trói sau xe máy và bị một người đàn ông lái xe máy kéo lê trên đường. Cháu bé hoảng sợ, khóc to vì đau đớn. May mắn cháu đã được người dân giải cứu.

Sự việc được cho là xảy ra tại đoạn đường thuộc phường Bạch Đằng, TP. Hải Phòng (phường Ngũ Lão, TP Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng cũ); người đàn ông kéo lê cháu bé trên đường bằng xe máy chính là bố ruột của cháu.

Nhận được sự việc, Công an phường Bạch Đằng đã khẩn trương thu thập thông tin, lấy lời khai nhân chứng, đồng thời triệu tập người đàn ông nghi là người bố trong đoạn clip nêu trên để làm việc, xác minh.

Theo thông tin xác minh từ Công an phường Bạch Đằng, ngày 26/6, Phạm Văn Trường (sinh năm 1983, trú tại Tổ dân phố 7 phường Bạch Đằng, TP Hải Phòng) nghi ngờ con trai là P.M.T. (sinh năm 2010) lấy trộm tiền và điện thoại nên chửi bới, đuổi đánh, khiến cháu P.M.T. hoảng sợ bỏ nhà đi lang thang.

Hình ảnh cháu T. bị bố xích chân kéo lê trên đường

Đến sáng ngày 5/7, cháu P.M.T. về nhà ngủ. Khi phát hiện ra cháu T., Trường đã xích hai chân cháu và treo ngược lên, dùng thanh gỗ, ống nước nhựa... đánh vào đùi T. Do hoảng sợ, cháu T. nhận đã lấy điện thoại, tiền và chỉ dẫn Trường ra quán bán điện thoại khu vực tỉnh lộ 359 để tìm điện thoại.

Sau đó, cháu P.M.T. giả vờ dẫn Trường đến một quán điện thoại tại khu vực tỉnh lộ 359 để tìm lại điện thoại. Tại đây, cháu T. hô hoán người dân xung quanh đến hỗ trợ và đưa cháu về trụ sở cơ quan Công an.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Đại tá Bùi Trung Thành, Phó Giám đốc Công an thành phố, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATP chỉ đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Hải Phòng đã khẩn trương phối hợp ngay với Công an phường Bạch Đằng tập trung xác minh, lập hồ sơ xử lý.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Hải Phòng đã tạm giữ Phạm Văn Trường về hành vi Hành hạ người khác để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.