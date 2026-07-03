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VOV.VN - Sáng 3/7, cộng đồng mạng dậy sóng trước thông tin ca sĩ, nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM bắt giữ vì hành vi tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy trong một đường dây quy mô lớn.
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_tang_nhat_tue_noi_gi_khi_bi_bat_trong_duong_day_ma_tuy_tai_tp.hcm_.m3u8
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Tăng Nhật Tuệ nói gì khi bị bắt trong đường dây ma túy tại TP.HCM?
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2026-07/tiktok_tang_nhat_tue_noi_gi_khi_bi_bat_trong_duong_day_ma_tuy_tai_tp.hcm_.m3u8
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