English
/ PHÁP LUẬT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tây Ninh triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng, giao dịch hơn 2 tỷ đồng

Thứ Hai, 19:54, 22/06/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Công an xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh (trước đây là huyện Đức Hòa, Long An) phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa triệt phá một đường dây tổ chức cá độ bóng đá qua mạng Internet do Nguyễn Phi Tân cầm đầu, với tổng số tiền giao dịch bước đầu xác định hơn 2 tỷ đồng.

Ngày 22/6, Công an xã Hậu Nghĩa cho biết, đơn vị đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet, với phương thức hoạt động tinh vi, có sự phân công vai trò rõ ràng giữa các đối tượng.

Người cầm đầu đường dây được xác định là Nguyễn Phi Tân (SN 1980, ngụ ấp Bàu Công, xã Hậu Nghĩa).

Theo điều tra ban đầu, qua công tác nắm tình hình địa bàn, lực lượng công an phát hiện một nhóm đối tượng thường xuyên tổ chức cho nhiều người tham gia cá cược bóng đá ăn thua bằng tiền trên không gian mạng. Nhóm này hoạt động với quy mô lớn, thủ đoạn phức tạp.

tay ninh triet pha duong day ca do bong da qua mang, giao dich hon 2 ty dong hinh anh 1
Nhiều đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet bị bắt (Ảnh: A.H)

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc, Công an xã Hậu Nghĩa đã xây dựng kế hoạch phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh để đấu tranh, triệt phá.

Sau thời gian theo dõi, thu thập chứng cứ, sáng 21/6, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra và bắt quả tang các đối tượng đang tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng tại ấp Bàu Công.

Tại hiện trường, cơ quan công an xác định Nguyễn Phi Tân sử dụng thiết bị điện tử để truy cập hệ thống cá cược trực tuyến, trực tiếp tiếp nhận và tổng hợp các kèo cá độ từ người chơi. Lực lượng chức năng đã lập biên bản bắt giữ người phạm tội, đồng thời thu giữ nhiều tang vật, phương tiện liên quan.

tay ninh triet pha duong day ca do bong da qua mang, giao dich hon 2 ty dong hinh anh 2
Đối tượng cầm đầu Nguyễn Phi Tân (Ảnh: A.H)

Qua đấu tranh, Tân thừa nhận hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng Internet. Mở rộng điều tra, công an đã mời làm việc 12 người liên quan để xác minh vai trò và mức độ tham gia trong đường dây.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ khoảng tháng 4, Tân được giao quản lý một tài khoản cá cược tổng trên mạng Internet để tổ chức hoạt động cá độ bóng đá. Đối tượng sử dụng máy tính, điện thoại để theo dõi tỷ lệ cược, nhận kèo các trận đấu trong và ngoài nước, trong đó có các giải đấu quốc tế.

Bước đầu xác định, từ tháng 4/2026 đến thời điểm bị phát hiện, tài khoản do Tân quản lý phát sinh hơn 44.000 điểm cá cược, tương đương tổng số tiền giao dịch hơn 2 tỷ đồng.

Hiện, Công an xã Hậu Nghĩa đang phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

doi_tuong_hoang.jpg

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá hơn 600 tỷ đồng

VOV.VN - Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa khởi tố 10 bị can trong đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua mạng dưới hình thức cá độ bóng đá. Chỉ trong vài tháng, tổng số tiền giao dịch qua hệ thống do các đối tượng vận hành đã lên tới hơn 600 tỷ đồng.

Nguyễn Quang/VOV-TP.HCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tạm giữ hình sự 4 đối tượng liên quan cá độ bóng đá qua mạng
Tạm giữ hình sự 4 đối tượng liên quan cá độ bóng đá qua mạng

VOV.VN - Công an tỉnh Lâm Đồng tạm giữ hình sự 4 đối tượng liên quan đường dây cá độ bóng đá qua website Bong88, với tổng số tiền giao dịch bước đầu được xác định hơn 3,5 tỷ đồng.

Tạm giữ hình sự 4 đối tượng liên quan cá độ bóng đá qua mạng

Tạm giữ hình sự 4 đối tượng liên quan cá độ bóng đá qua mạng

VOV.VN - Công an tỉnh Lâm Đồng tạm giữ hình sự 4 đối tượng liên quan đường dây cá độ bóng đá qua website Bong88, với tổng số tiền giao dịch bước đầu được xác định hơn 3,5 tỷ đồng.

Bắt giữ “Dũng Kỷ”, đối tượng cộm cán trong đường dây cá độ bóng đá 1.200 tỷ đồng
Bắt giữ “Dũng Kỷ”, đối tượng cộm cán trong đường dây cá độ bóng đá 1.200 tỷ đồng

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ Nguyễn Kỳ Dũng (SN 1974, trú tại 12/61 Vị Xuyên phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi “Đánh bạc” trên không gian mạng.

Bắt giữ “Dũng Kỷ”, đối tượng cộm cán trong đường dây cá độ bóng đá 1.200 tỷ đồng

Bắt giữ “Dũng Kỷ”, đối tượng cộm cán trong đường dây cá độ bóng đá 1.200 tỷ đồng

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ Nguyễn Kỳ Dũng (SN 1974, trú tại 12/61 Vị Xuyên phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi “Đánh bạc” trên không gian mạng.

Truy nã đặc biệt đối tượng cầm đầu đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh
Truy nã đặc biệt đối tượng cầm đầu đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh

VOV.VN - Công an thành phố Đà Nẵng vừa ra quyết định truy nã "Đặc biệt" đối với Trương Công Nhật Luân (sinh năm 1984, trú phường Hòa Cường) để điều tra về hành vi "Tổ chức đánh bạc". Luân được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh bị lực lượng Công an triệt phá vào ngày 21/6/2025.

Truy nã đặc biệt đối tượng cầm đầu đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh

Truy nã đặc biệt đối tượng cầm đầu đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh

VOV.VN - Công an thành phố Đà Nẵng vừa ra quyết định truy nã "Đặc biệt" đối với Trương Công Nhật Luân (sinh năm 1984, trú phường Hòa Cường) để điều tra về hành vi "Tổ chức đánh bạc". Luân được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh bị lực lượng Công an triệt phá vào ngày 21/6/2025.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật