Tây Ninh triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng, giao dịch hơn 2 tỷ đồng

Ngày 22/6, Công an xã Hậu Nghĩa cho biết, đơn vị đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet, với phương thức hoạt động tinh vi, có sự phân công vai trò rõ ràng giữa các đối tượng.

Người cầm đầu đường dây được xác định là Nguyễn Phi Tân (SN 1980, ngụ ấp Bàu Công, xã Hậu Nghĩa).

Theo điều tra ban đầu, qua công tác nắm tình hình địa bàn, lực lượng công an phát hiện một nhóm đối tượng thường xuyên tổ chức cho nhiều người tham gia cá cược bóng đá ăn thua bằng tiền trên không gian mạng. Nhóm này hoạt động với quy mô lớn, thủ đoạn phức tạp.

Nhiều đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet bị bắt (Ảnh: A.H)

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc, Công an xã Hậu Nghĩa đã xây dựng kế hoạch phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh để đấu tranh, triệt phá.

Sau thời gian theo dõi, thu thập chứng cứ, sáng 21/6, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra và bắt quả tang các đối tượng đang tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng tại ấp Bàu Công.

Tại hiện trường, cơ quan công an xác định Nguyễn Phi Tân sử dụng thiết bị điện tử để truy cập hệ thống cá cược trực tuyến, trực tiếp tiếp nhận và tổng hợp các kèo cá độ từ người chơi. Lực lượng chức năng đã lập biên bản bắt giữ người phạm tội, đồng thời thu giữ nhiều tang vật, phương tiện liên quan.

Đối tượng cầm đầu Nguyễn Phi Tân (Ảnh: A.H)

Qua đấu tranh, Tân thừa nhận hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng Internet. Mở rộng điều tra, công an đã mời làm việc 12 người liên quan để xác minh vai trò và mức độ tham gia trong đường dây.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ khoảng tháng 4, Tân được giao quản lý một tài khoản cá cược tổng trên mạng Internet để tổ chức hoạt động cá độ bóng đá. Đối tượng sử dụng máy tính, điện thoại để theo dõi tỷ lệ cược, nhận kèo các trận đấu trong và ngoài nước, trong đó có các giải đấu quốc tế.

Bước đầu xác định, từ tháng 4/2026 đến thời điểm bị phát hiện, tài khoản do Tân quản lý phát sinh hơn 44.000 điểm cá cược, tương đương tổng số tiền giao dịch hơn 2 tỷ đồng.

Hiện, Công an xã Hậu Nghĩa đang phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.