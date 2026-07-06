Thái Nguyên xử lý hàng loạt học sinh độ xe máy điện trái phép

Ngày 6/7, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, công an các địa phương trên địa bàn đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhiều trường hợp học sinh tự ý "độ chế" xe máy điện, xe đạp điện, đồng thời tăng cường xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ hè.

Theo Công an tỉnh Thái Nguyên, thời gian gần đây, tình trạng học sinh tự ý thay đổi kết cấu, nâng cấp xe điện có chiều hướng gia tăng. Việc can thiệp vào hệ thống điện, lắp thêm bình ắc quy hoặc thay đổi kết cấu phương tiện không chỉ vi phạm quy định pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, cháy nổ.

Công an xã Phúc Lộc kịp thời phát hiện, ngăn chặn tình trạng học sinh “ độ chế” xe máy điện.

Mới đây, trong quá trình tuần tra bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông, Tổ công tác Công an xã Phúc Lộc đã phát hiện 2 xe máy điện do học sinh điều khiển có dấu hiệu bị thay đổi kết cấu.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định cả hai phương tiện đều được lắp thêm nhiều bình ắc quy nhằm tăng tốc độ và kéo dài thời gian sử dụng. Các em còn mang theo 10 bình ắc quy cùng nhiều dụng cụ phục vụ việc "độ" xe như dây điện, bộ sạc, cờ lê, mỏ lết và tua vít.

Theo cơ quan công an, việc lắp thêm bình ắc quy khiến xe điện vận hành với tốc độ vượt quá khả năng chịu tải của khung gầm và hệ thống phanh nguyên bản, làm gia tăng nguy cơ mất lái, tai nạn giao thông, đặc biệt đối với học sinh chưa có nhiều kỹ năng xử lý tình huống.

Công an xã Côn Minh tuần tra, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Công an xã Phúc Lộc đã lập biên bản, tạm giữ phương tiện, làm việc với phụ huynh, đồng thời yêu cầu tháo bỏ toàn bộ thiết bị lắp thêm, khôi phục xe về đúng hiện trạng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất và ký cam kết quản lý, giáo dục con em không tái phạm.

Song song với việc ngăn chặn tình trạng "độ" xe điện, Công an xã Côn Minh cũng tăng cường tuần tra, kiểm soát trong dịp nghỉ hè.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã xử phạt 8 trường hợp là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông. Các lỗi chủ yếu gồm điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, không có giấy phép lái xe hoặc không mang theo giấy tờ theo quy định.

Trong khi đó, Công an xã Văn Lang cho biết xe đạp điện và xe máy điện hiện là phương tiện phổ biến của học sinh, song thời gian gần đây xuất hiện tình trạng tự ý thay đổi kết cấu, nâng công suất động cơ, tháo bỏ các bộ phận an toàn hoặc lắp thêm các thiết bị không đúng quy định.

Qua công tác tuần tra trong thời gian qua, lực lượng chức năng đã phát hiện 2 trường hợp vi phạm, yêu cầu chủ phương tiện khôi phục hiện trạng ban đầu và cam kết không tái phạm.

Công an xã Văn Lang cho biết, việc độ, chế xe không chỉ vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn.

Bên cạnh xử lý vi phạm, Công an xã Văn Lang đã tổ chức tuyên truyền tại trường học và khu dân cư, cho khoảng 50 lượt công dân ký cam kết không thực hiện hành vi độ chế xe điện trái phép, đồng thời khuyến cáo phụ huynh không giao xe đã bị thay đổi kết cấu cho người chưa đủ điều kiện điều khiển.

Công an tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh, việc tự ý thay đổi kết cấu, đặc tính kỹ thuật của phương tiện là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Xe sau khi bị "độ chế" có thể mất an toàn kỹ thuật, dễ xảy ra chập điện, cháy nổ, mất phanh hoặc gây tai nạn nghiêm trọng cho người điều khiển và các phương tiện khác. Lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm bảo đảm an toàn giao thông trong dịp nghỉ hè.