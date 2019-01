Thanh Hóa: 1 trong 5 địa phương có nhiều án tham nhũng trong cả nước

PC_Article_AfterShare_1

Năm qua công tác phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có những chuyển biến tích cực và đạt được kết quả quan trọng, nhất là việc phát hiện, xử lý tội phạm tham nhũng, kinh tế.

Trong năm, ngành thanh tra đã triển khai 266 cuộc thanh tra hành chính, 451 cuộc thanh tra chuyên ngành; phát hiện nhiều sai phạm về kinh tế với số tiền trên 140 tỷ đồng, 9.083m2 đất; xử phạt vi phạm hành chính 450 tổ chức và 604 cá nhân; kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật 17 cán bộ, công chức vi phạm…

Cơ quan chức năng đã phát hiện, khởi tố mới 9 vụ, 15 bị can phạm tội tham nhũng; đã kết thúc điều tra, truy tố, xét xử 2 vụ, 3 bị can; đang điều tra 7 vụ, 12 bị can.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, mặc dù nổi lên là địa phương có nhiều án tham nhũng nhưng công tác đấu tranh, phòng chống loại tội phạm này chưa tương xứng với thực tế. Chính vì vậy, thời gian tới sẽ triển khai nhiều giải pháp để tăng cường lực lượng, phương tiện nâng cao trình độ cán bộ, chiến sĩ, xác định trách nhiệm, tiếp tục làm rõ các vụ án tham nhũng trên địa bàn./. Dấu ấn phòng chống tham nhũng 2018: Một năm ấn tượng VOV.VN - Hàng loạt vụ án lớn, phức tạp; hàng loạt cán bộ cao cấp của Đảng bị xử lý kỷ luật, bị đưa ra xét xử trước pháp luật trong năm 2018. Bình Phước: Chậm giải quyết các vụ án tham nhũng VOV.VN -Tại buổi làm việc, ông Phan Đình Trạc yêu cầu trong thời gian tới, Bình Phước cần tiếp tục tập trung rà soát giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, khiếu kiện kéo dài. Khởi tố, bắt tạm giam 2 cán bộ tham nhũng VOV.VN -Công an huyện Quảng Xương vừa bắt tạm giam 2 cán bộ xã Quảng Lộc để điều tra, làm rõ hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ... Đoàn Công tác BCĐ TƯ về phòng, chống tham nhũng làm việc tại Cần Thơ VOV.VN -Qua công tác thanh tra các cấp, đã kiến nghị và chuyển 5 trường hợp qua cơ quan điều tra để xử lý theo quy định.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER