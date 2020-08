Thanh Hóa khởi tố đối tượng cho vay lãi suất “cắt cổ” trên 180%

Chiều 21/8, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, mới đây Công an huyện Triệu Sơn đã phá án, triệt xóa điểm tội phạm hoạt động tín dụng đen phức tạp trên địa bàn xã Thọ Ngọc do Hà Văn Hoàn, sinh năm 1993 ở xã Thọ Ngọc làm chủ...



Theo tài liệu của cơ quan CSĐT Công an huyện Triệu Sơn: Hà Văn Hoan là đối tượng chuyên cho vay nặng lãi; giao dịch với những người có nhu cầu vay tiền bằng mạng xã hội trên điện thoại di động, Hoàn thường trực tiếp dùng mạng xã hội Zalo hoặc Facebook nhắn tin điều hành giao dịch việc cho vay và thu hồi nợ.

Đối tượng Hà Văn Hoàn.

Với thủ đoạn hết sức tinh vi, khi cho các con nợ vay, Hoàn yêu cầu các con nợ viết giấy vay tiền, không ghi lãi suất mà thỏa thuận trên mạng xã hội, việc thu lãi cũng không thể hiện bằng giấy tờ mà thể hiện trên tin nhắn mạng xã hội. Với lãi suất "cắt cổ" trên 180%, Hoàn đã cho nhiều cá nhân trên địa bàn các xã, thị trấn của huyện Triệu Sơn vay tiền và thu lợi bất chính với số tiền lớn.

Xác định đây là điểm hoạt động "tín dụng đen" phức tạp, lãnh đạo Công an huyện Triệu Sơn đã chỉ đạo Đội CSĐT tội phạm về kinh tế và ma túy Công an huyện lập án đấu tranh, điều tra, làm rõ và triệt xóa bằng được điểm "tín dụng đen" này.

Với những tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 21/8/2020 cơ quan CSĐT Công an huyện Triệu Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hà Văn Hoàn về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Cơ quan công an đề nghị các cá nhân nào là nạn nhân vay tiền của Hà Văn Hoàn thì liên hệ với Điều tra viên Vũ Thanh Dương theo số điện thoại 0962999549 để được giải quyết./.