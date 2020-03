Thanh Hóa: “phủ kín” công an chính quy tại các xã, thị trấn

Sáng 28/3, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị này vừa bố trí, sắp xếp 955 cán bố chiến sĩ công an chính quy (đợt 3) về nhận nhiệm vụ tại các xã, thị trấn trên địa bàn.



Lực lượng công an xã xuống cơ sở nắm địa bàn

Trước đó, trong năm 2019, Công an Thanh Hóa đã điều động, bố trí 542 cán bộ công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, thị trấn tại 112 xã, thị trấn.

Như vậy, với việc bố trí, sắp sếp 955 cán bộ công an chính quy về đảm nhiệm chức danh công an xã đợt 3, tỉnh Thanh Hóa hiện đã có công an chính quy phủ kín 525 xã, thị trấn trong toàn tỉnh và tất cả các xã, thị trấn đều đã có Trưởng Công an xã, thị trấn là công an chính quy.



Ngay sau khi tổ chức công bố các quyết định, các cán bộ được điều động, bố trí chức danh công an xã, thị trấn sẽ có mặt tại địa bàn cơ sở nhận nhiệm vụ công tác mới, tiếp nhận hồ sơ, tài liệu, con dấu, phương tiện, công cụ hỗ trợ…để tập trung chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của Công an xã, thị trấn.



Mặt khác các phòng nghiệp vụ và công an cấp huyện cần khẩn trương chỉ đạo, tập hợp, cấp phát cho Công an xã, thị trấn bố trí Công an chính quy năm 2020 các văn bản, tài liệu, hồ sơ, biểu mẫu, “sổ tay công an xã” và hệ thống sổ sách có liên quan đến công tác Công an để phục vụ yêu cầu công tác; bố trí, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ cho phù hợp để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ.



Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an và Đề án của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về "Bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh", Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa và cấp uỷ, lãnh đạo các đơn vị đã chủ động làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tiến hành khảo sát nguồn cán bộ tại 54 đơn vị cấp phòng, công an cấp huyện.



Trên cơ sở đó, Công an tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng giáo trình và mở 8 lớp bồi dưỡng chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp, ứng xử, vận động quần chúng và xử lý các tình huống cho hơn 1.800 cán bộ đảm bảo đáp ứng yêu cầu công tác thực tiễn đặt ra.



Do tình hình dịch Covid – 19 đang diễn biến phức tạp nên Giám đốc Công an tỉnh đã không tổ chức Lễ công bố quyết định điều động cán bộ đảm nhiệm chức danh Trưởng công an xã, thị trấn năm 2020./.