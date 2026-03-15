Thành lập 60 công ty ma mua bán hóa đơn trái phép hơn 6.000 tỷ đồng ở Đồng Nai

Chủ Nhật, 21:49, 15/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Đồng Nai vừa thông tin, đã triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ xảy ra trên địa bàn và các tỉnh, thành liên quan với tổng giá trị hơn 6.000 tỷ đồng.

Theo công an tỉnh Đồng Nai, thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai đã xác lập chuyên án 1025H đấu tranh với đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các tỉnh, thành phố liên quan.

Đây là đường dây hoạt động có tính chất liên tỉnh, quy mô lớn, gồm nhiều đối tượng tham gia, với các phương thức thủ đoạn tinh vi, hoạt động trong một thời gian dài. 

Theo đó, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 9 đối tượng về hành vi mua bán trái phép hóa đơn theo quy định tại Khoản 2, Điều 203 Bộ luật hình sự. 

thanh lap 60 cong ty ma mua ban hoa don trai phep hon 6.000 ty dong o Dong nai hinh anh 1
Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành lệnh bắt tạm giam các bị can

Quá trình điều tra ban đầu xác định, có 4 nhóm đối tượng gồm: Đoàn Nguyễn Thái Hằng, Nguyễn Thị Hoài Thương, Ngô Đức Á, Trần Công Hòa, Nguyễn Thị Mỹ Ngọc, Bùi Thị Hậu, Huỳnh Thanh Khoa, Lê Thị Oanh, Trần Thị Thu Thủy, đã thành lập hơn 60 công ty “ma”, để mua bán trái phép hơn 10.000 tờ hóa đơn, với tổng số tiền hơn 6.000 tỷ đồng. 

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tạm giam đối với các đối tượng có liên quan để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

thanh lap 60 cong ty ma mua ban hoa don trai phep hon 6.000 ty dong o Dong nai hinh anh 2
Làm việc với bị can Nguyễn Thị Hoài Thương

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị các cá nhân, tổ chức có liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn với các nhóm đối tượng nêu trên chủ động liên hệ, phối hợp làm việc với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai. 

Địa chỉ liên hệ: Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai, số 1034, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai; hoặc liên hệ số điện thoại trực ban của đơn vị: 0693.480.187 để được hướng dẫn, làm việc theo quy định của pháp luật.

z7612962404843_c30ef38397291c4da76b922f8af27527.jpg

Cử tri ở vùng biên Đồng Nai mong chọn được người đủ đức, đủ tài để lo cho dân

VOV.VN -Trong không khí hân hoan chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) tại vùng biên giới tỉnh Đồng Nai đang náo nức hướng về ngày hội lớn với niềm tin, kỳ vọng vào những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Lưu Sơn/VOV-TPHCM
Tag: Mua bán hoá đơn Đồng Nai 60 công ty ma cảnh sát điều tra kinh tế
Bàn giao đối tượng quan hệ với bé gái 14 tuổi cho cơ quan cảnh sát điều tra
Bàn giao đối tượng quan hệ với bé gái 14 tuổi cho cơ quan cảnh sát điều tra

VOV.VN - Chiều 30/9, lãnh đạo xã Thuận Hòa, TP Cần Thơ cho biết, Công an xã Thuận Hòa vừa làm rõ vụ “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” và bàn giao Sơn Khánh Nguyên (19 tuổi), ngụ ấp Phước An, xã Thuận Hoà cho Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP Cần Thơ xử lý theo thẩm quyền.

Bàn giao đối tượng quan hệ với bé gái 14 tuổi cho cơ quan cảnh sát điều tra

Bàn giao đối tượng quan hệ với bé gái 14 tuổi cho cơ quan cảnh sát điều tra

VOV.VN - Chiều 30/9, lãnh đạo xã Thuận Hòa, TP Cần Thơ cho biết, Công an xã Thuận Hòa vừa làm rõ vụ “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” và bàn giao Sơn Khánh Nguyên (19 tuổi), ngụ ấp Phước An, xã Thuận Hoà cho Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP Cần Thơ xử lý theo thẩm quyền.

Đại tá Ngô Thanh Bình giữ chức Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
Đại tá Ngô Thanh Bình giữ chức Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy

VOV.VN - Đại tá Ngô Thanh Bình, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên được Bộ trưởng Bộ Công an điều động giữ chức vụ Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, kể từ ngày 12/6/2025.

Đại tá Ngô Thanh Bình giữ chức Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy

Đại tá Ngô Thanh Bình giữ chức Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy

VOV.VN - Đại tá Ngô Thanh Bình, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên được Bộ trưởng Bộ Công an điều động giữ chức vụ Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, kể từ ngày 12/6/2025.

100 tấn thực phẩm chức năng giả vừa bị cảnh sát điều tra bắt giữ
100 tấn thực phẩm chức năng giả vừa bị cảnh sát điều tra bắt giữ

Cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm tham nhũng kinh tế buôn lậu Bộ công an vừa khởi tố thêm một vụ án sản xuất buôn bán 100 tấn thực phẩm chức năng giả.

100 tấn thực phẩm chức năng giả vừa bị cảnh sát điều tra bắt giữ

100 tấn thực phẩm chức năng giả vừa bị cảnh sát điều tra bắt giữ

Cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm tham nhũng kinh tế buôn lậu Bộ công an vừa khởi tố thêm một vụ án sản xuất buôn bán 100 tấn thực phẩm chức năng giả.

