Thanh niên mang theo ma túy vượt biên trái phép từ Campuchia về Việt Nam

Chiều nay (18/10), Thượng tá Phạm Thành Trung, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Long An cho biết đang phối hợp với Công an tỉnh Long An điều tra, xử lý vụ 1 nam thanh niên có mang theo ma tuý từ Campuchia nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Trong lúc tuần tra, chiều 17/10, tại khu vực ấp 4, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, lực lượng biên phòng phát hiện Đỗ Viết Tâm (26 tuổi, Xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Khám xét trên người đối tượng có một hộp nhựa màu hồng bên trong có chứa tinh thể màu trắng và một phần viên nén, khối lượng ban đầu xác định là 18,60 gram nghi là ma túy.

Đỗ Viết Tâm bị bắt giữ khi vượt biên trái phép và mang theo ma túy (Ảnh PTT)

Tâm khai nhận, số ma túy này do một người mang đến Casino Galaxy ở TP Bà Vet, tỉnh Svay Riêng, Campuchia đưa cho Tâm và một số người khác sử dụng. Do chưa dùng hết số ma túy nên mang về Việt Nam để tiếp tục sử dụng, tuy nhiên khi nhập cảnh trái phép thì bị bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.