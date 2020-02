Thành tích nổi trội giúp Đại úy Danh Đạt lọt đề cử 20 gương mặt trẻ toàn quốc

15 năm phụ trách công tác tại địa bàn dân cư của Hà Nội là từng ấy năm Đại úy Dương Danh Đạt (SN 1985, phó trưởng phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) dành tâm huyết cho công tác điều tra, phá án nhằm nhăn chặn tác hại ma túy gây ra cho thanh niên phường Lý Thái Tổ nói riêng và trên địa bàn thành phố Hà Nội nói chung. Với những thành tích đạt được, năm 2019, Đại úy Dương Văn Đạt đạt danh hiệu 10 gương mặt trẻ tiêu biểu Thủ đô. Năm 2020, anh được đề cử 1 trong 20 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quốc năm 2020.

Đại uý Dương Danh Đạt

Tạo hiện trường vụ tai nạn giao thông khống chế “ông trùm” ma túy



Đại uý Dương Danh Đạt cho biết, đến giờ phút này anh vẫn nhớ như in khoảnh khắc cầm búa đập vỡ kính xe Kia màu trắng để khống chế "trùm" ma tuý Trần Tuấn Hùng (SN 1963) và đàn em Nguyễn Tuấn Anh (SN 1978) tại Trạm thu phí Pháp Vân thu giữ 8kg ma tuý tổng hợp các loại, trong đó gần 3kg ketamin; 1 khẩu súng K59 cùng 11 viên đạn.

Đây cũng là thành tích tiêu biểu tiêu biểu về số lượng ma túy và và vũ khí thu được do đơn vị công an cấp phường của Công an thành phố Hà Nội điều tra, khám phá được.

Trước đó, tháng 5/ 2018, qua công tác nắm bắt địa bàn, công an phường Lý Thái Tổ phát hiện đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy lớn từ Nghệ An về Hà Nội, với thủ đoạn vô cùng tinh vi. Các đối tượng liên quan thường sử dụng xe ô tô cao cấp, có dung tích xi lanh lớn để vận chuyển trái phép chất ma túy đi trên quốc lộ, cao tốc với vận tốc lớn nhằm cắt đuôi các lực lượng chức năng đeo bám gây khó khăn cho việc tiếp cận cũng nhu trinh sát của lực lượng chức năng.

Sau khi báo cáo chỉ huy Công an quận Hoàn Kiếm, Đại uý Đạt được phân công cùng đồng đội tiến hành xác minh làm rõ toàn bộ đối tượng trong đường dây và lập kế hoạch bắt giữ.

Theo Đại úy Đạt, việc theo dõi di biến động của các đối tượng không hề đơn giản, vì các đối tượng thường lợi dụng đêm tối để di chuyển trên các tuyến đường tỉnh lộ cũng như quốc lộ và cao tốc với tốc độ cao mà lực lượng trinh sát không có nhiều khả năng đeo bám vì các phương tiện của lực lượng trinh sát còn hạn chế,

“Trong trường hợp này nếu cố đeo bám thì sẽ gây nguy hiểm cho lực lượng trinh sát và khi đối tượng phát hiện có xe đeo bám thì các đối tượng thường quay đầu, đổi hướng di chuyển hoặc dừng việc giao dịch”, Đại úy Đạt nhớ lại.

Một khó khăn nữa là đối tượng cầm đầu đường dây này Trần Tuấn Hùng SN 1963, trú tại phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội. Đây là đối tượng nhiễm HIV, có nhiều tiền án, tiền sự nên rất manh động, luôn thủ súng trong người để sẵn sàng chống trả. Còn đối tượng đàn em Trần Tuấn Anh SN 1978, trú tại phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tuấn Anh chính là con ruột của "trùm" giang hồ khét tiếng một thời Phúc "Bồ".

Trước những khó khăn trên, Ban chuyên án đã họp và đưa ra quyết định chia thành nhiều tổ trinh sát mật phục ở nhiều điểm trên tuyến đường mà đối tượng di chuyển từ Nghệ An ra Hà Nội và ngược lại.

“Các tổ trinh sát được Ban chuyên án thuê xe taxi nằm chờ ở cao tốc, giao lộ, còn lực lượng trinh sát được bố trí ở trong các tuyến đường thị trấn nối liền với các tỉnh lộ và được hóa trang thành xe ôm, người dân địa phương”- Đại úy Đạt nhớ lại.

Theo chia sẻ của Đại úy Đạt, với phương án này, Ban chuyên án đã đạt được hiệu quả rất lớn, các trinh sát đã xác định được toàn bộ tuyến đường, phương thức, thủ đoạn hoạt động vận chuyển trái phép ma túy từ Nghệ an về Hà Nội tiêu thụ.

Hướng điều tra này đã mang lại hiệu quả khi ngày 26/7/2018, Đại uý Đạt nhận được thông tin Hùng và Tuấn Anh sẽ đưa một chuyến "hàng" lớn ma tuý đá từ Nghệ An ra Hà Nội.

Xác định đây là thời cơ để phá án, Ban chuyên án đã họp khẩn trong ngày, anh được giao nhiệm vụ phối hợp với Công an phường Hàng Mã và Đội CSĐT tội phạm về ma tuý Công an quận Hoàn Kiếm lên kế hoạch bắt giữ.

“Tôi được giao nhiệm vụ cùng một tổ trinh sát gồm 5 đồng chí trên 2 xe ô tô làm nhiệm vụ đeo bám xe của Trần Tuấn Hùng từ Hà Nội về Nghệ An và nắm biến động của Hùng khi ở Nghệ An”- Đại úy Đạt nhớ lại.

Kế hoạch là như vậy, nhưng khi bắt tay vào thực hiện, nhận thấy việc bắt giữ đối tượng Hùng thời điểm này là rất khó khăn, bởi, đối tượng rất manh động và có vũ khí, nơi ở lại là khu tập trung đông dân cư nên Đại úy Đạt đề nghị Ban chuyên án công an quận tiếp tục ém quân chờ thời cơ để đảm bảo an toàn cho người dân và anh em trinh sát trong đội.

Ngày 27/7, chiếc xe Kia màu trắng của Hùng trong tầm ngắm đã lao nhanh từ Nghệ An về Thủ đô, cũng là lúc anh cùng các mũi công tác lăn bánh bám theo.

Từ Nghệ An qua Thanh Hoá, Ninh Bình rồi vào cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình khi trời đã tối mịt. Để đảm bảo yếu tố bí mật, bất ngờ, Đại úy Đạt báo cáo đề nghị Trưởng Ban chuyên án tiếp tục chờ đợi. Đồng thời trang bị đầy đủ công cụ, phương tiện, trong tư thế sẵn sàng đón lõng các đối tượng tại trạm thu phí Pháp Vân - Cầu Giẽ.

22h ngày 27/7, Khi xe của của các đối tượng di chuyển vào địa phận xã Liên Ninh- Thanh Trì- Hà Nội như kế hoạch, Ban chuyên án đã chỉ đạo các trinh sát tạo hiện trường hai xe ô tô va chạm, xảy ra xô xát, gây ùn tắc giao thông làm cho các phương tiện tham gia giao thông giảm tốc độ. Khi đến trạm thu phí, các đối tượng nhận thấy đã bị rơi vào vị trí mật phục của lực lượng công an nên đã chốt cửa, cố thủ trong xe, nhấn ga tìm đường trốn thoát.

“Như dự tính từ trước, tôi nhanh chóng lái xe ô tô cá nhân lao tới ép đuôi xe của đối tượng, không để đối tượng quay đầu xe tẩu thoát. Tôi và tổ công tác dùng búa tạ, cùng lúc đập vớ cả hai bên cửa kính xe ô tô, gây hoảng loạn cho các đối tượng, đồng thời lao vào xe giữ chặt tay các đối tượng, triệt tiêu khả năng chống cự, không cho các đối tượng kịp sử dụng vũ khí”- Đại úy Đạt kể lại.

"Ông trùm" Trần Tuấn Hùng và đàn em Nguyễn Tuấn Anh trong chuyên án vận chuyển hơn 8kg ma tuý tổng hợp. (Ảnh: Công an nhân dân)

Kết thúc chuyên án, lực lượng chức năng đã khống chế, bắt giữ tại chỗ hai đối tượng Nguyễn Tuấn Anh và Trần Tuấn Hùng. Kiểm tra tại chỗ, các trinh sát phát hiện trong xe có hơn 8kg ma tuý tổng hợp các loại, trong đó gần 3kg ketamin; 1 khẩu súng K59 cùng 11 viên đạn. Qua đấu tranh, khám xét nhà các đối tượng, lực lượng Công an còn thu giữ thêm ma tuý tổng hợp cùng 2 cân điện tử...

Đề cử 1 trong 20 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quốc

Năm 2005 sau khi tốt nghiệp trường Trung học CSND I, Dương Danh Đạt được phân công về Công an phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đến năm 2013, tốt nghiệp Học viện Cảnh sát nhân dân, anh chuyển công tác về Đội Cảnh sát môi trường Công an quận Hoàn Kiếm. Tháng 4/2015, Đại uý Đạt được bổ nhiệm Phó trưởng Công an phường Lý Thái Tổ, phụ trách mảng hình sự khi mới tròn 30 tuổi.

Đại úy Đạt chia sẻ, khi mới nhận nhiệm vụ Phó phường công an Lý Thái Tổ, cảm nhận được trọng trách tương đối lớn, bản thân anh đã phải nỗ lực, cố gắng rất nhiều, bởi đây là địa bàn tập trung các cơ quan đầu não của TP Hà Nội, các doanh nghiệp lớn và các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh... Chính vì thế, trên địa bàn phường thường xuyên tập trung đông dân, du khách trong nước và quốc tế. Cùng với đó là các điểm tiếp dân tiềm ẩn người đến khiếu kiện, đòi quyền lợi, là nơi tổ chức nhiều kỳ cuộc, sự kiện, lễ hội lớn...Để quản lý tốt địa bàn, Đại úy Đạt cho biết, Công an phường Lý Thái Tổ phải phối hợp, trao đổi, thống nhất với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn về công tác quản lý, bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT); kết hợp tuần tra kiểm soát phòng ngừa tội phạm và điều tra xử lý khi xảy ra vụ việc.

Công việc hằng ngày ở Công an phường luôn bận rộn, nhưng cùng với đồng đội, Đại uý Dương Danh Đạt luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, đảm bảo an ninh trật tự cho địa bàn trọng điểm này.

Với những thành tích đạt được, Đại uý Dương Danh Đạt vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba, được vinh danh một trong 10 Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2019, được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen. 5 năm liền (2015-2019), anh là "Chiến sỹ thi đua cơ sở", nhiều lần được các cấp khen thưởng. Hiện Đại uý Dương Danh Đạt là một trong 20 đề cử "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019".