Thanh tra Chính phủ đề nghị Chủ tịch Đồng Tháp phạt 3 vi phạm của Petimex

Nội dung trên được nêu trong kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động mua bán, kinh doanh xăng dầu tại Petimex vừa được Thanh tra Chính phủ ban hành. Bên cạnh các vụ việc có dấu hiệu vi phạm hình sự đã được chuyển hồ sơ đến Bộ Công an, cơ quan thanh tra còn phát hiện nhiều vi phạm hành chính tại doanh nghiệp.

Theo kết luận thanh tra, trong tháng 3/2026, Petimex đã sử dụng gần 4,3 tỷ đồng từ Quỹ bình ổn giá (BOG) đối với 958.624 lít xăng dầu mua từ thương nhân đầu mối trong các kỳ điều hành có chi sử dụng quỹ.

Thanh tra Chính phủ xác định việc sử dụng quỹ này không đúng quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính về phương thức trích lập, chi sử dụng và quản lý Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Hành vi trên vi phạm Nghị định 87/2024/NĐ-CP, với mức phạt tiền từ 240 triệu đến 300 triệu đồng, đồng thời phải áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.

Thanh tra Chính phủ đã lập biên bản làm việc về hành vi vi phạm hành chính và chuyển hồ sơ đến Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp để xử lý theo thẩm quyền.

Cơ quan thanh tra phát hiện doanh nghiệp có hành vi là không duy trì mức dự trữ xăng dầu bắt buộc hoặc duy trì mức dự trữ thấp hơn mức tối thiểu quy định.

Cụ thể, trong khoảng thời gian từ ngày 1/1 đến 31/3/2026, đoàn thanh tra ghi nhận có 28 ngày Petimex tồn kho xăng RON 95 ở mức hơn 3 triệu lít đến 12,78 triệu lít, thấp hơn mức dự trữ lưu thông bắt buộc tối thiểu 12,945 triệu lít/ngày.

Theo kết luận, hành vi này vi phạm khoản 2 Điều 30 Nghị định 99/2020/NĐ-CP, với mức phạt từ 120 triệu đến 140 triệu đồng.

Hồ sơ và biên bản làm việc liên quan đã được Thanh tra Chính phủ chuyển đến Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp để xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Cũng theo kết luận, hành vi găm hàng trong kho vượt quá 150% so với lượng hàng tồn kho trung bình của 3 tháng liền kề trước đó.

Trong tháng 3/2026, Petimex cùng hai công ty con là Công ty cổ phần nhiên liệu Đồng Tháp và Công ty cổ phần nhiên liệu Tây Đô có những ngày lượng tồn kho các mặt hàng xăng dầu vượt ngưỡng 150% so với mức bình quân của 3 tháng trước đó.

Số ngày vi phạm liên tục dao động từ 15 đến 29 ngày trong tháng, có ngày lượng hàng tồn kho vượt mức bình quân đến 500%.

Thanh tra Chính phủ xác định hành vi này vi phạm Nghị định 98/2020/NĐ-CP, với mức phạt tiền từ 40 triệu đến 60 triệu đồng. Hồ sơ vụ việc cũng đã được chuyển đến Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp để xử lý theo quy định.

Thanh tra Chính phủ đề nghị UBND tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo rà soát, thanh tra, kiểm tra để làm rõ tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, nguyên nhân và trách nhiệm cụ thể của từng tổ chức, cá nhân liên quan. Trường hợp phát hiện sai phạm, tỉnh phải xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Đồng Tháp có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra, kèm tài liệu chứng minh, gửi Thanh tra Chính phủ trước ngày 25/11.

Đối với Petimex, cơ quan thanh tra yêu cầu doanh nghiệp khắc phục những tồn tại, hạn chế; chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu cũng như quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp. Petimex phải báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra kèm tài liệu chứng minh trước ngày 20/11.

Theo Thanh tra Chính phủ, Petimex có trụ sở tại số 472 đường Nguyễn Huệ, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp. Doanh nghiệp được chuyển đổi từ Công ty TNHH MTV thương mại dầu khí Đồng Tháp, có vốn điều lệ hơn 873 tỷ đồng, trong đó vốn nhà nước chiếm 98,63%.

Người đại diện theo pháp luật của Petimex là ông Lê Thanh Mân, Tổng giám đốc. Hội đồng quản trị doanh nghiệp do ông Võ Tiến Thành làm Chủ tịch, với các thành viên gồm ông Lê Thanh Mân, ông Đinh Thiện Hiền và ông Nguyễn Thanh Huy.