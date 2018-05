Thành viên “Hội thánh Đức Chúa Trời” trồng cần sa tại nhà riêng

Cựu sinh viên trồng gần 1.000 cây cần sa tại nhà riêng ở Hải Phòng: Liên quan đến vụ việc này, ngày 3/5, Công an quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng cho biết đã bắt giữ Đỗ Xuân Hiếu (29 tuổi, trú tại số nhà 17/347 Hùng Vương, quận Hồng Bàng)- từng là sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội (hiện đang thất nghiệp) về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Trong ảnh, đối tượng Đỗ Xuân Hiếu. Thời điểm bị bắt, khám xét nơi ở của Hiếu, cơ quan công an phát hiện hơn 850 cây cần sa cùng nhiều vật dụng chứa hạt, nhựa loại cây và các đồ vật liên quan đến việc trồng, chiết xuất và sử dụng nhựa cần sa. Đồng thời, thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến “Hội thánh Đức Chúa Trời”. Theo cơ quan công an, Hiếu thường xuyên sử dụng ma túy và lôi kéo nhiều người lạ đến nhà để “họp đạo”. Trong ảnh, vườn cần sa Đỗ Xuân Hiếu trồng tại nhà riêng. Điều tra nhóm người truyền đạo “Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ“ tại Điện Biên: Sáng 3/5, Đại tá Nguyễn Quốc Toản, Trưởng Công an huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên cho biết vừa bắt nhóm đối tượng gồm 5 người đang rải bạt xuống đất, phủ khăn ren trắng lên đầu và thực hành những nghi lễ để chia sẻ kinh thánh, làm lễ rửa chân để gia nhập "Hội Thánh Đức chúa trời mẹ” tại một khu đất trống thuộc địa bàn thị trấn Tuần Giáo. Trong ảnh, nhóm đối tượng được triệu tập về cơ quan công an để điều tra hành vi tuyên truyền đạo trái pháp luật. (Ảnh: Vũ Lợi) Liên quan đến về vụ việc bắt giám đốc Vinaca: Sáng 3/5, Cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương) đã có buổi làm việc với Công an Hải Phòng. Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, Giám đốc Công an Hải Phòng cho biết, để bắt giữ được đối tượng Nguyễn Xuân Thu, lực lượng công an đã phải áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ đặc biệt, bởi đối tượng này liên tục thay đổi chỗ ở, di chuyển và lẩn trốn rất tinh vi. Trong ảnh, lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tặng hoa, chúc mừng Công an Hải Phòng. (Ảnh: Duy Anh) Tiếp tục phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo Hà Văn Thắm: Chiều 3/5, tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Viện KSND cấp cao tại Hà Nội cho biết nếu có căn cứ, VKS sẽ đề nghị khởi tố bị can đối với ông Trần Thanh Quang-nguyên Phó TGĐ Oceanbank liên quan đến hành vi cố ý làm trái trong giai đoạn 1 vụ án Hà Văn Thắm và đồng phạm. "Tới thời điểm này, ông Trần Thanh Quang chưa bị khởi tố. Đối với ông Quang, quá trình xét hỏi, đối đáp, chúng tôi sẽ có nhận xét sau”– đại diện VKS cho biết thêm. Trong ảnh, đại diện Viện Kiểm sát đặt câu hỏi cho ông Trần Thanh Quang - cựu Phó TGĐ Oceanbank tại phiên tòa.( Ảnh: TTXVN) Trùm gỗ lậu Phượng “râu” "hạ gục" một loạt cán bộ đồn biên phòng: 4 cán bộ bị đình chỉ công tác gồm: Thượng tá Cao Hữu Tùng, Đồn trưởng đồn Biên phòng 747, Trung tá Bùi Khắc Hiệp, Chính trị viên đồn 747; Đại úy Trần Tiến Vinh, Phó đồn trưởng Đồn Biên phòng 749 và Trung tá Phạm Công Khanh, Chính trị viên đồn 749. Trong ảnh: Thượng tá Cao Hữu Tùng, đồn trưởng đồn 747 bị đình chỉ công tác. (Ảnh: Tuấn Long/VOV-Tây Nguyên.) Để đưa được gỗ từ rừng khu vực biên giới về đến trung tâm huyện phải qua nhiều trạm kiểm soát. Cơ quan điều tra đặt nhiều câu hỏi nghi vấn, trong đó cần làm rõ: vì sao các đồn Biên phòng, các chốt kiểm lâm của Vườn quốc gia Yok Đôn, Đồn Công an Ea Pô lại không thể phát hiện hành vi chở gỗ bất thường từ 2 chiếc xe vận tải cỡ lớn của ông trùm gỗ Phượng "râu" đã diễn ra liên tục nhiều năm nay? Trong ảnh: Gỗ khai thác trái phép bị cơ quan chức năng thu giữ trong vụ Phượng "râu". (Ảnh: Báo Tài nguyên và Môi trường). Tạm giữ kẻ uống rượu say, chống người thi hành công vụ tại Đà Nẵng: Đối tượng bị tạm giữ là Hồ Duy Linh. Trước đó, ngày 29/4, đối tượng Linh điều khiển xe ô tô lưu thông trên cầu Rồng gây tai nạn với 2 người đi xe gắn máy rồi bỏ chạy. Khi được Thượng úy Đặng Thành Trung, cán bộ Cảnh sát Giao thông, Công an quận Sơn Trà yêu cầu dừng xe, Linh tiếp tục tông vào xe công vụ, sau đó đấm vào mặt gây thương tích cảnh sát giao thông Đặng Trung Thành. Trong ảnh, đối tượng Linh tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Đình Thiệu) Nữ quái tạo hiện trường giả, trộm 100 triệu đồng của giám đốc Hàn Quốc: Đối tượng bị bắt là Đặng Thị Phương (SN 198) hiện đang làm nhân viên nấu ăn và quét dọn của Công ty. Tại cơ quan Công an, Phương khai nhận do hàng ngày vào dọn vệ sinh tại phòng ông Lee, phát hiện ông này để số tiền lớn trong ngăn kéo tủ nên nảy sinh lòng tham. Trong ảnh, đôi tượng Phương tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Lê Tùng) Điều tra nghi án 3 người bị ngộ độc khi ăn cháo: Theo đó, nạn nhân là anh Lưu Bá Quyền (SN 1986) cùng con trai và một người cháu sau khi ăn cháo thì có những biểu hiện ngộ độc, sức khỏe nguy kịch nên được đưa đi cấp cứu. Qua rà soát, xác minh ban đầu, Công an xác định 3 nạn nhân nghi bị đầu độc qua nồi cháo. Công an đang làm việc và xác định nghi phạm liên quan. (Ảnh: KT) Liên quan đến vụ nữ sinh bị đâm tử vong tại Bắc Giang: Công an Bắc Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam Lê Quốc Đạt (Lục Nam, Bắc Giang) về hành vi giết người. Trong ảnh, đối tượng Đạt, kẻ đâm chết nữ sinh. (Ảnh: Công an nhân dân) Nữ chủ tiệm cầm đồ tử vong trên vũng máu: Vụ việc được phát hiện lúc 11h ngày 3/5 tại thôn Vĩnh Hải, xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong (Bình Thuận). Lúc này, người con gái vừa đi học về nhà thì hoảng hốt phát hiện mẹ mình là bà T., chủ tiệm cầm đồ nằm trên vũng máu trong nhà. Trong tiệm cầm đồ có nhiều xáo trộn. Trong ảnh, người dân hiếu kỳ tụ tập tại khu vực hiện trường. (Ảnh: Công an TP.HCM) Quản lý quán bê thui chết gục bên vũng máu: Khoảng 19h tối 2/5, các nhân viên đang làm việc tại quán bê thui Trung Anh 2 bất ngờ phát hiện ông T.P.Đ. (45 tuổi, ngụ tại phường Hoà Xuân, quận Cẩm Lệ), là quản lý của quán chết bất thường trong phòng. Được biết, ông T.P.Đ đã có vợ và hai con, trong quá trình làm việc tại quán bê thui, ông Đ không xảy ra khúc mắc hay hiềm khích với bất cứ nhân viên nào trong quán. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Trong ảnh, lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường. (Ảnh: Công an nhân dân)./.