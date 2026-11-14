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Thêm 4 người bị phạt vì tung tin thất thiệt vụ hiệu trưởng xin từ chức ở Huế

Thứ Bảy, 15:35, 14/11/2026
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Công an TP Huế vừa xử phạt thêm 4 trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật liên quan đến một số hiệu trưởng trường tiểu học xin từ chức, nâng tổng số người bị xử lý lên 9 trường hợp.

 

Ngày 14/11, Phòng An ninh mạng Công an TP Huế cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính, ban hành quyết định xử phạt 4 trường hợp có hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật liên quan đến việc một số hiệu trưởng trường tiểu học trên địa bàn xin từ chức, với tổng số tiền 50 triệu đồng.

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Công an làm việc với những trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật. (Ảnh: CACC)

Các trường hợp bị xử phạt gồm: H.T.N.H. (SN 1992, trú phường Thủy Xuân), H.T.N. (SN 1993, trú phường Thuận Hóa), B.M.Q. (SN 2005, trú phường Mỹ Thượng) và T.T.D.Q. (SN 1990, trú phường An Cựu), cùng ở TP Huế.

Trước đó, ngày 13/11, Phòng An ninh mạng Công an TP Huế đã lập biên bản vi phạm hành chính và ban hành quyết định xử phạt 5 trường hợp khác với tổng số tiền 62,5 triệu đồng.

Theo cơ quan công an, lợi dụng việc một số hiệu trưởng trường tiểu học trên địa bàn TP Huế xin từ chức, một số tài khoản mạng xã hội Facebook, Threads đã đăng tải, chia sẻ nhiều thông tin chưa được kiểm chứng.

Các nội dung này có dấu hiệu suy diễn, bịa đặt, gán ghép tên tuổi nhiều cá nhân với những hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng như mại dâm, buôn bán ma túy, vi phạm quy định về an toàn thực phẩm...

Thông tin sai lệch được thể hiện dưới dạng danh sách, lời kể hoặc bình luận một chiều, lặp lại nhiều lần khiến người tiếp nhận hiểu nhầm, tin rằng những nội dung này là xác thực.

Đáng chú ý, một số tài khoản còn chủ động cắt ghép, thêm thắt tình tiết giật gân, bình luận theo hướng tiêu cực và tiếp tục chia sẻ thông tin chưa được xác minh nhằm thu hút sự chú ý, tăng lượt tương tác, phục vụ hoạt động kinh doanh, bán hàng trên mạng xã hội. Một số trường hợp khác dù không nắm rõ bản chất sự việc nhưng vẫn lan truyền thông tin theo tâm lý đám đông.

Những nội dung này gây nhiễu loạn thông tin, ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm, uy tín và quyền, lợi ích hợp pháp của người khác.

Công an TP Huế đang tiếp tục rà soát, xác minh các tài khoản đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc để xử lý theo quy định pháp luật.

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Bắt tạm giam 2 hiệu trưởng ở thành phố Huế

VOV.VN - Ngày 12/11, lãnh đạo các địa phương tại thành phố Huế đã nhận được thông báo của cơ quan Công an về việc bắt tạm giam 2 hiệu trưởng trường tiểu học để phục vụ công tác điều tra.

Theo Hồ Giáp/VietNamNet
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