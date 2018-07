Thêm một vụ án oan sẽ được bồi thường số tiền “khủng“

1. 4 mẹ con bị án oan giết chồng, cha ở Điện Biên được bồi thường ra sao?. Theo thông tin từ TAND tỉnh Điện Biên, hiện nay các bên đã tạm thống nhất được mức bồi thường cho những người bị kết án oan giết chồng, giết cha ở Điện Biên số tiền bồi thường trên 12,5 tỷ đồng. Trong ảnh: Bà Đặng Thị Nga cùng các con bị kết án oan trong 28 năm trời. Bà Đặng Thị Nga, người mẹ, người vợ bị kết án oan hy vọng Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên sẽ sớm tổ chức thực hiện việc bồi thường vì nay tuổi bà đã ở ngưỡng “gần đất xa trời”. 2. Vụ án Phạm Công Danh: Không phát hiện tội phạm mới và tình tiết mới. Chiều 24/7, TAND TPHCM tiếp tục xét xử vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm. Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm, HĐXX tuyên trả hồ sơ và điều tra bổ sung vụ án. Sau khi điều tra lại, cơ quan tố tụng không phát hiện thêm tội phạm mới cũng như tình tiết mới nên giữ nguyên quan điểm truy tố. 3. Đâm chết xóm trưởng vì làm vỡ cống trước của nhà. Ngày 24/7, TAND tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 19 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Văn Nhung (SN 1952, trú xóm 3, xã Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu, Nghệ An) về tội "Giết người". Ông Nhung đã đâm dao vào ngực xóm trưởng vì mâu thuẫn thi công đường ống dẫn nước trước cửa nhà ông Nhung. Trong ảnh: Nguyễn Văn Nhung tại phiên xét xử ngày 24/7. 4. Vây bắt đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt, thu 2 quả lựu đạn. Chiều 23/7, Công an Lạng Sơn phát hiện đối tượng truy nã đặc biệt Lê Tiến Việt (SN 1986, phường Hoàng Văn Thụ, TP. Lạng Sơn) và tổ chức bắt giữ, thu 272 viên nén và 4 túi nilon nghi là ma túy tổng hợp. Qua đấu tranh khai thác nhanh, CA bắt khẩn cấp 3 đối tượng khác, thu giữ 2 quả lựu đạn mỏ vịt. Trong ảnh: Đối tượng Việt bị bắt giữ. (Ảnh: ANTĐ) 5. Nhân chứng kể lại vụ con rể chém bố vợ cũ, tẩm xăng đốt nhà. Tối 23/7, ông Đinh Văn T. bị con rể cũ đâm dao vào tay và tưới xăng đốt nhà. Ông T. và người thân may mắn thoát nạn. Theo anh N.V.N. (hàng xóm) kể lại, anh thấy tên con rể ông T rất hung hãn, tay lăm lăm con dao, ông T. bị thương, trong nhà còn có vợ cùng 3 cháu nhỏ của ông T. Anh N. đánh lạc hướng để ông T. thoát được ra ngoài. Đối tượng sau đó đổ xăng đốt nhà. Trong ảnh: Bên trong căn nhà nơi xảy ra sự việc. 6. Anh trai rơi nước mắt khi thấy em gái bị tra tấn tới “thân tàn ma dại". Anh trai A Nhao, người anh ruột của thiếu nữ bị chủ tra tấn dã man ở Gia Lai đã rưng rưng lúc đón em về. Anh A Nhao kể lại, khi cô em gái 19 tuổi rời nhà đã vừa khóc vừa nói: "Em sẽ chăm chỉ làm việc, có tiền sẽ gửi về nuôi bố mẹ". Trong ảnh: Mẹ ruột Y Nhiêu cùng đưa con gái đi giám định pháp y. (Ảnh: Tiền phong) 7. Hai đối tượng gây rối phá hoại tài sản công ở Phan Rí ra đầu thú. Chiều 23/7, Bùi Thanh Tư (28 tuổi) và Nguyễn Văn Tiến (20 tuổi, cùng trú tại thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) đã ra đầu thú tại công an địa phương. Đây là 2 đối tượng tham gia vụ gây rối hủy hoại tài sản tại Trạm Cảnh sát PCCC Phan Rí vào ngày 11/6 sau đó trốn lệnh truy nã. 8. Lý do chưa công bố danh tính người phụ nữ bị giết, giấu trong bao tải. Dù đã xác định danh tính nạn nhân nhưng vì đây là vụ án mạng nhạy cảm, cơ quan công an đang tiến hành điều tra nên chưa thể cung cấp tên tuổi nạn nhân. Trong ảnh: Hiện trường nơi phát hiện thi thể. (Ảnh: Bình Phước online).