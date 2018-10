Thi thể tìm thấy ở Trung Quốc là vợ bác sĩ Hải

Chiều 25/10, Đại tá Nông Minh Đức, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng thông tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã nhận được kết quả giám định ADN thi thể phía cơ quan chức năng Trung Quốc phát hiện, tìm thấy trùng khớp với ADN của nạn nhân Đặng Thị Hiếu, vợ bác sĩ Hải. Ảnh: Họp báo thông tin vụ việc ngày 10/9 (Ảnh: PV/VOV Đông Bắc) Hiện thi thể của chị Hiếu đã được cơ quan chức năng Trung Quốc hỏa táng và cho biết sẽ bàn giao tro cốt của nạn nhân cho cơ quan chức năng Việt Nam trong thời gian sớm nhất. Việc bàn giao sẽ thực hiện theo luật pháp của Trung Quốc (đúng với quy định của quốc tế). Trong ảnh: Lực lượng công an tìm kiếm tại khu vực chân cầu Sông Máng. (Ảnh: Tin tức Cao Bằng). Như VOV.VN đã đưa tin, vụ việc được phát hiện vào ngày 31/8, người dân phường Sông Hiến phát hiện tại nhà riêng của vợ chồng Hải có nhiều vết máu trong khi cả hai vợ chồng cùng vắng nhà nên đã báo cơ quan chức năng. Trong ảnh: Lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ trọng án xảy ra tại tổ 13, phường Sông Hiến, TP Cao Bằng (Cao Bằng). (ảnh: Saotar) Chiều 8/9, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đã bắt Triệu Văn Hải, nghi phạm sát hại vợ là chị Đặng Thị Hiếu (sinh năm 1988) tại khu vực phố Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy (Hà Nội) sau 8 ngày lẩn trốn. Trong buổi họp báo sáng 10/9, thông tin chính thức kết quả điều tra ban đầu về vụ án bác sỹ sát hại vợ rồi phi tang xác xảy ra trên địa bàn thành phố Cao Bằng ngày 30/8, cơ quan công an cho biết, nghi phạm Hải đã bóp cổ nạn nhân đến chết, sau đó hung thủ ngồi uống rượu và viết thư để lại với nội dung lý do giết vợ. Viết thư xong, Hải lên giường ngủ đến 24h cùng ngày, sau đó Hải bỏ xác nạn nhân vào bao tải, đưa lên xe máy chở ra cầu Gia Cung (thuộc phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng) với ý định ném xác xuống sông Bằng Giang phi tang, đồng thời cũng sẽ nhảy xuống sông tự tử. (ảnh: Kênh14) Được biết, trước khi xảy ra vụ án, Hải là bác sĩ chuyên ngành răng hàm mặt, thuộc quản lý của khoa Ngoại tại một bệnh viện ở tỉnh Cao Bằng. (ảnh: 2Sao) Nhiều đồng nghiệp nhận xét Hải là người biết nhẫn nhịn và luôn chấp hành nội quy của cơ quan. Chị Hiếu (người vợ bị Hải sát hại) và phi tang xác xuống sông là người vợ thứ hai của nghi phạm. Trước đó, Hải đã có 1 vợ và hai con nhỏ (1 gái, 1 trai) với người vợ này. (ảnh: Soha) Infonet dẫn lời một số người dân ở xã Tam Kim (huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) cho biết, nghi phạm học và tốt nghiệp trường Trung cấp Y khoa sau đó về công tác tại Bệnh viện đa khoa huyện Nguyên Bình. Ảnh: Công an nhân dân Sau đó, Hải lấy vợ là giáo viên và sinh được 2 người con (con gái lớn, con trai nhỏ). Trong ảnh: Cầu Sông Mãng (điểm màu đỏ) cách phường Sông Hiến khoảng 6 km - nơi được nghi là địa điểm bác sĩ phi tang xác vợ. (Ảnh: Google Maps) Theo lời một số người dân sống cạnh nhà vợ chồng Triệu Văn Hải, dù mới cưới nhau được vài tháng nhưng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Hải không ít lần hành hung vợ. Trong ảnh: Nghi phạm Triệu Văn Hải tại cơ quan công an (ảnh: Người Lao Động) Liên quan đến vụ việc này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cao Bằng đã ra quyết định khởi tố vụ án "Giết người" theo quy định của pháp luật. (ảnh: Saotar)

