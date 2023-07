Thiếu niên bị ép buộc quan hệ tình dục vì trộm tiền, xử lý thế nào?

Báo Điện tử VOV nhận được câu hỏi của độc giả: "Tôi có một đứa cháu, lấy trộm 500.000 đồng của người khác. Sau khi bị phát hiện thì cháu có chủ động xin hoàn trả lại cho chủ nhưng người chủ không nhận và nói cho luôn, bù lại cháu tôi phải chấp nhận quan hệ đồng tính với anh ta (tại thời điểm lấy trộm, cháu tôi 17 tuổi). Sau đó anh ta luôn doạ dẫm đòi quan hệ đồng tính hoặc sẽ đưa video cháu ấy lấy trộm tiền lên mạng và đưa cho công an để xử lý.

Vậy cháu tôi phải làm gì để không bị vướng vào lao lý và bảo vệ được bản thân? Cháu tôi có phải trình báo sự việc tới cơ quan công an không?"

Hành vi uy hiếp về tinh thần để thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái với ý muốn của nạn nhân thì có thể xem xét về tội hiếp dâm theo quy định của Điều 141 Bộ luật hình sự. Ảnh minh họa

Liên quan đến tình huống pháp lý trên, Báo Điện tử VOV đã liên hệ Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn - Giám đốc Công ty Luật TNHH Minh Gia (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) và nhận được lời tư vấn sau đây:

Theo Điều 173 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định về Tội trộm cắp tài sản như sau:

“Điều 173. Tội trộm cắp tài sản

1.Người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;

b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 174, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ;

đ) Tài sản là di vật, cổ vật....."

Căn cứ theo quy định này, số tiền trộm cắp phải có giá trị tối thiểu là 2 triệu đồng, hoặc nếu dưới 2 triệu đồng, nhưng thuộc một trong các trường hợp như có tiền án, tiền sự về hành vi chiếm đoạt tài sản, hoặc gây ra hậu quả nghiêm trọng về an ninh, an toàn, trật tự xã hội, thì mới đủ cấu thành của tội trộm cắp tài sản.

Theo thông tin độc giả cung cấp, người cháu có hành vi lấy trộm 500.000 đồng. Với số tiền này, nếu không thuộc gây hậu quả nghiêm trọng hoặc chưa bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc chưa bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản nhưng đã được xoá án tích thì không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tuy nhiên, nếu người mất tài sản có chứng cứ chứng minh hành vi vi phạm của người cháu và tố giác với cơ quan công an thì người cháu có thể bị xử phạt hành chính. Cụ thể, Điều 15 Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội; phòng cháy chữa cháy; phòng chống bạo lực gia đình có quy định:

“1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Trộm cắp tài sản;..”

Theo quy định tại Điều 5 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012, người từ đủ 16 tuổi trở lên bị xử phạt vi phạm hành chính về mọi vi phạm hành chính.

Như vậy, tại thời điểm thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, người cháu độc giả được 17 tuổi, đã đủ tuổi bị xử phạt vi phạm hành chính. Căn cứ theo quy định xử phạt nêu tại Điều 15 Nghị định 144/2021/NĐ-CP, người cháu sẽ bị xử phạt hành chính từ 2-3 triệu đồng và hình thức xử phạt này nhằm mục đích răn đe, giáo dục đối với người vi phạm pháp luật.

Đối với vấn đề liên quan đến việc người cháu bị đe dọa, ép buộc quan hệ tình dục đồng tính, Điều 141 Bộ luật hình sự 2015 quy định về cấu thành tội hiếp dâm như sau:

“Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác trái với ý muốn của nạn nhân, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.”

Theo đó, hành vi uy hiếp về tinh thần người cháu thực hiện hành vi quan hệ tình dục đồng tính trái với ý muốn của nạn nhân thì có thể xem xét về tội hiếp dâm theo quy định của Điều 141 Bộ luật hình sự nêu trên.

Người cháu có quyền từ chối yêu cầu mà người kia đang doạ dẫm, ép buộc, đồng thời, cũng có thể lưu lại những tin nhắn với nội dung khiếm nhã, thể hiện mục đích xấu của đối tượng kia để phòng khi người đó đưa hình ảnh người cháu lên mạng xã hội.

Trong trường hợp này người cháu có quyền trình báo tới cơ quan công an sự việc đang bị một người đe dọa, ép buộc quan hệ tình dục đồng tính, để được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình./.