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Thiếu niên mang dao đòi nợ, ép bạn giao điện thoại ở Hà Nội

Chủ Nhật, 16:16, 21/06/2026
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VOV.VN - Mâu thuẫn tiền bạc, một thiếu niên 16 tuổi ở Hà Nội mang theo dao dài cùng hai người bạn tìm gặp đối phương để đòi nợ, đe dọa và ép giao nộp điện thoại. Công an xã Nam Phù đã triệu tập các đối tượng để điều tra, xử lý theo quy định.

Ngày 21/6, Công an Hà Nội cho biết, Công an xã Nam Phù đang củng cố hồ sơ để xử lý nhóm thanh thiếu niên có hành vi gây rối trật tự, sử dụng hung khí đe dọa người khác nhằm đòi nợ và chiếm đoạt tài sản trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, Công an xã Nam Phù tiếp nhận tin báo về việc một nhóm thanh thiếu niên có biểu hiện gây rối tại khu vực thôn Vạn Phúc. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, làm rõ vụ việc và các cá nhân liên quan.

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Các đối tượng tại trụ sở công an

Quá trình điều tra ban đầu xác định, xuất phát từ mâu thuẫn liên quan đến tiền bạc, L.H.P. (SN 2009, trú tại xã Hồng Vân, Hà Nội) đã rủ N.V.C. (SN 2008) và P.M.T. (SN 2009), cùng trú tại xã Hồng Vân, đến xã Nam Phù để gặp P.H.L. (SN 2009, trú tại thôn 1 Vạn Phúc).

Trước khi đi, L.H.P. mang theo một con dao dài khoảng 50cm. Khi gặp P.H.L. tại khu vực thôn Vạn Phúc, đối tượng đã sử dụng hung khí để đe dọa, yêu cầu trả tiền và ép nạn nhân giao nộp một chiếc điện thoại di động.

Sau khi thực hiện hành vi, cả nhóm nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Nam Phù đã triệu tập các đối tượng liên quan đến trụ sở để làm việc, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ nhằm xử lý theo quy định của pháp luật.

Từ vụ việc trên, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo các bậc phụ huynh cần tăng cường quan tâm, giáo dục con em về ý thức chấp hành pháp luật, kỹ năng sống và trách nhiệm công dân. Khi phát sinh mâu thuẫn, thanh thiếu niên cần bình tĩnh giải quyết bằng các biện pháp phù hợp, tuyệt đối không sử dụng bạo lực, hung khí hoặc có hành vi đe dọa, cưỡng ép người khác.

Cơ quan công an nhấn mạnh, mọi hành vi vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của chính người vi phạm.

Danh Thiết/VOV.VN
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