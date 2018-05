Thiếu nữ vừa ra tù lại đi trộm xe máy

Ngày 4/5, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Công an thành phố Tam Điệp vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Thị Thoa (Sn 1997, trú tại xóm 5, xã Khánh Thủy, huyện Yên Khánh) về tội trộm cắp tài sản. Thoa cùng tang vật là chiếc xe máy tại cơ quan điều tra (ảnh: Công an Ninh Bình)

Theo hồ sơ vụ án, do Thoa thuê trọ ở thôn Tân Hạ, xã Quang Sơn, thành phố Tam Điệp gần sát phòng trọ của chị Hoa (là công nhân của Công ty giầy ADORA) nên biết được chị Hoa thường để xe máy trong phòng trọ rồi đi bộ đến công ty làm việc.

Đến ngày 23/4, đợi chị Hoa ra khỏi nhà, Thoa đã nhờ người giúp phá cửa phòng trọ của chị Hoa, sau đó thị lẻn vào lấy trộm chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wave S rồi mang ra thành phố Ninh Bình bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Được biết, Thoa là đối tượng đã có 1 tiền án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và vừa mới ra tù ngày 3/4.

Vụ việc đang được cơ quan điều tra Công an thành phố Tam Điệp xử lý theo quy định./.

