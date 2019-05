Thoát tội giết vợ, đang chữa bệnh tâm thần vẫn ký được giấy cho nhà

Sự việc bất thường trên buộc bà Đỗ Thị Định, ngụ khu phố Thanh Long, thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu - người đang chăm sóc 2 con nhỏ của người con xấu số bị kẻ “tâm thần phân liệt" sát hại, kêu cứu đến cơ quan báo chí cùng các ngành chức năng.

Bà Đỗ Thị Định (người giám hộ hợp pháp đối với 2 cháu ngoại) là Nguyễn Gia Bảo (16 tuổi) và Nguyễn Gia Hân (15 tuổi) có quyền gửi đơn yêu cầu Tòa án hủy bỏ hợp đồng cho tặng nhà, đất mà anh Nguyễn Phong Quang đã thực hiện.

Theo bà Đỗ Thị Định, con gái của bà là chị Ngô Thị Thanh Quyến kết hôn với anh Nguyễn Phong Quang và có với nhau 2 con là: Nguyễn Gia Bảo (16 tuổi) và Nguyễn Gia Hân (15 tuổi).

Sau khi kết hôn, anh Nguyễn Phong Quang được mẹ ruột của mình cho tài sản là thửa đất ở số 403/5 đường Trương Công Định, phường 7, thành phố Vũng Tàu. Sau đó, hai vợ chồng anh Quang và chị Quyến xây nhà cấp 4 để ở. Đến tháng 12/2017, xuất phát từ mâu thuẫn trong quan hệ vợ chồng, Nguyễn Phong Quang đã sát hại vợ ngay tại ngôi nhà trên. Tại cơ quan công an, Quang đã thừa nhận hành vi trên.

Tuy nhiên, sau gần 5 tháng điều tra, Công an tỉnh BR-VT đã ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với Nguyễn Phong Quang với lý do: "Trước, trong và sau khi gây án, Quang bị bệnh tâm thần phân liệt thể đơn thuần. Bị can gây án do bị bệnh tâm thần, mất năng lực nhận thức và điều khiển hành vi”. Kết luận trên của Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh BR-VT căn cứ vào kết luận giám định pháp y tâm thần của Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa ngày 24/4/2018.

Bà Định cho biết, mẹ chết, cha phải đi điều trị tâm thần bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, nên bà phải có trách nhiệm giám hộ cho hai cháu ngoại của mình. Thế nhưng, mới đây bà Định phát hiện người con rể “có chứng tâm thần phân liệt” đã tặng căn nhà và đất ở số 403/5 đường Trương Công Định, phường 7, thành phố Vũng Tàu cho anh trai ruột là Nguyễn Bá Tùng. Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất thực hiện ngày 31/1/2019 tại Văn phòng công chứng Bà Rịa ở ấp Bắc 3, xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa.

Ông Bùi Thế Hùng, Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa cho biết, đối với bệnh nhân tâm thần phân liệt mà gây ra những án nặng phải quản lý lâu. Nhưng với trường hợp anh Nguyễn Quang Phong chỉ phải điều trị bắt buộc trong thời gian khoảng 5 tháng (tức là từ ngày 8/5/2018 đến ngày 26/10/2018) rồi sau đó được bảo lãnh điều trị tại nhà.

Lý giải cho vấn đề này, ông Hùng cho hay, trong quá trình điều trị bệnh lý tâm thần của anh Quang cũng ổn định, ngoài ra do bệnh nhân còn bị chứng bệnh hở van tim có thể ảnh hưởng đến tính mạng nên người nhà bảo lãnh xin về để điều trị. Thời điểm anh Quang xuất viện có người nhà và công an đưa về.

Tuy nhiên, xuất viện không được bao lâu thì Nguyễn Phong Quang đã ký giấy tặng nhà cho anh trai của mình. Văn phòng công chứng Bà Rịa ở ấp Bắc 3, xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa, tỉnh BR-VT cho biết, vào thời điểm ngày 31/1/2019 tại Văn phòng có thực hiện công chứng hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất giữa ông Nguyễn Phong Quang (sinh năm 1968) và ông Nguyễn Bá Tùng (sinh năm 1966). Thời điểm công chứng, các bên giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự theo quy định pháp luật.

Phân tích về trường hợp trên, luật sư Trương Xuân Tám, Phó trưởng Đoàn Luật sư tỉnh BR-VT cho biết, một người đã được kết luận tâm thần thì đã mất năng lực, hành vi dân sự. Cho nên những hợp đồng giao kết dân sự của người này thực hiện đều không có hiệu lực pháp luật.

Luật sư Tám cho rằng: “Có một điều rất khuất tất, là vẫn con người đấy, trong thời gian đang chữa bệnh lại có giao kết hợp đồng tại văn phòng công chứng tặng cho căn nhà của mình cho anh trai. Đây là giao kết trong tình trạng không đủ năng lực giao kết, tức là theo điều 128 Bộ Luật Dân sự thì việc giao kết này không có hiệu lực pháp luật, hợp đồng này vô hiệu”.

Đối với đương sự có bệnh tâm thần phân liệt đến mức giết người thì việc chữa trị rất khó khăn, cho nên anh Quang bỗng nhiên hồi phục nhanh bất ngờ để rồi thực hiện một hợp đồng cho tặng nhà cũng dấy lên nghi ngờ rằng liệu trước, trong và sau khi gây án mạng, người này có thực sự bị tâm thần (!?). Bên cạnh đó, nếu thực sự anh Nguyễn Phong Quang đã hết bệnh tâm thần thì tính pháp lý của hợp đồng cho tặng nhà này vẫn chưa đảm bảo.

Luật sư Tám phân tích thêm: “Vợ chồng, con là hàng thừa kế thứ nhất, thế thì phải được những người đó đồng ý. Thứ nhất là được bà mẹ đồng ý, thứ hai người giám hộ cho 2 đứa con phải đồng ý cho bán (người vợ thì chết rồi không nói đến) thì mới được tặng, cho tài sản. Nếu anh ta hết tâm thần rồi, tỉnh táo rồi thì cũng xem lại hợp đồng này vì tính pháp lý chưa đảm bảo”.

Theo luật sư, bà Đỗ Thị Định (người giám hộ hợp pháp đối với 2 cháu ngoại) có quyền gửi đơn yêu cầu Tòa án hủy bỏ hợp đồng cho tặng nhà, đất mà anh Nguyễn Phong Quang đã thực hiện./.