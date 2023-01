Thông tin chi tiết liên quan đến sai phạm tại Đăng kiểm Việt Nam

Chiều tối 11/1, Công an TP.HCM họp báo cung cấp thông tin liên quan sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm.

Lực lượng chức năng tới khám xét tại Cục Đăng Kiểm Việt Nam (Ảnh: CACC)

Theo đại diện Công an TP.HCM, với kết quả điều tra và tài liệu thu thập được, xác định đủ căn cứ, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Đặng Việt Hà - Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam về tội "Nhận hối lộ". Các quyết định và lệnh này đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM phê chuẩn để thực hiện.

Niêm phong, thu giữ các chứng cứ tại Cục Đăng kiểm Việt Nam (Ảnh: CACC)

Thiếu tá Nguyễn Thành Hưng, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM cho biết, hàng tháng, các Giám đốc trung tâm đăng kiểm đã chi hàng trăm triệu đồng cho lãnh đạo Phòng Đăng kiểm xe cơ giới thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam, đồng thời chung chi cho ông Hà.

Khám xét chỗ ở của một bị can trong vụ bắt giam 7 người của Cục Đăng Kiểm Việt Nam (Ảnh: CACC)

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hóc Môn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 người làm việc tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-14D, bao gồm: Giám đốc Hoàng Tấn Lực (34 tuổi), Phó Giám đốc Bế Bình Dương (39 tuổi) và 5 người khác làm việc tại trung tâm về tội Nhận hối lộ.

Công an đọc lệnh bắt giữ ông Đặng Việt Hà (Ảnh: CACC)

Thượng tá Trần Thị Kim Lý, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM thông tin, đến nay, đơn vị đã tiến hành khám xét đối với 13 trung tâm đăng kiểm trên địa bàn thành phố và 5 tỉnh khác. Tới thời điểm hiện tại, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố và ra lệnh khám xét nơi làm việc và chỗ ở của 84 bị can về các tội: Đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ và giả mạo trong công tác. Trong đó gồm có, 80 bị can là giám đốc, phó giám đốc, nhân viên các Trung tâm Đăng kiểm và 3 bị can là cán bộ thuộc Phòng Kiểm định xe cơ giới thuộc Cục Đăng kiểm bị khởi tố về tội Nhận hối lộ./.