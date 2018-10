Thông tin mới nhất vụ cài 10 thỏi mìn trong cây ATM ở Quảng Ninh

Liên quan đến vụ cài mìn cây ATM: Báo PLO đưa tin, chiều 16/10, tại hội nghị thông tin báo chí thường kỳ tỉnh Quảng Ninh, Đại tá Thái Hồng Công, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, cho biết cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã khởi tố vụ án sử dụng vật liệu nổ trái phép. Trong ảnh: Đại tá Thái Hồng Công (Ảnh: PLO) Theo ông Công, hiện nay, lực lượng công an vẫn đang tập trung với quyết tâm cao nhất để điều tra làm rõ những người liên quan, cũng như làm rõ động cơ, mục đích của các nghi can. Trong ảnh: 2 cây ATM bị gài 10 quả mìn. (Ảnh: Duy Thái) Liên quan vụ án này, Báo điện tử Infonet dẫn nguồn tin từ đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh nhận định, để có thể đấu nối được một lượng thuốc nổ lớn như vậy, nhóm gài mìn này ít nhất phải có từ 2 người trở lên. Những người này rất am hiểu về thuốc nổ, thường xuyên sử dụng mìn, cũng như việc đấu nối, kích nổ. Chỉ cần được kích nổ, chắc chắn toàn bộ số thuốc nổ này sẽ phát nổ. (Ảnh: Duy Thái) Quá trình tiếp cận hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện các đối tượng đã phá hộp kỹ thuật để cài đặt các thỏi mìn theo hình chữ V ở phía sau các máy rút tiền. Có 8 thỏi mìn được đấu với kíp nổ là loại kíp 8 bằng đồng, hai thỏi mìn còn lại không có kíp được đặt ở giữa. (Ảnh: Duy Thái) Nghiêm trọng hơn, vào thời điểm phát hiện, 10 thỏi mìn đã ở chế độ chờ kích nổ, nhóm đối tượng chỉ cần đấu đầu dây điện vào một nguồn phát điện như quả pin là toàn bộ khối thuốc nổ sẽ phát nổ. (Ảnh: Vietnamnet) Theo ý kiến của các chuyên gia, với 10 thỏi mìn lắp tại 2 cây ATM thì mục đích của các đối tượng không phải để lấy tiền, bởi nếu phát nổ, số tiền trong cây ATM sẽ bị nát vụn, cháy rụi nên khả năng cài mìn để lấy tiền sẽ bị loại trừ. (Ảnh: Dân Trí) Trước đó, sáng 13/10, tại cây ATM của ngân hàng thương mại SHB đặt bên hông chung cư Công ty than Nam Mẫu, phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí (Quảng Ninh), nhân viên ngân hàng phát hiện 10 quả mìn đã được gắn sẵn kíp nổ. (Ảnh: Vietnamnet) Cây ATM được phát hiện có cài thiết bị nổ nằm bên hông tòa nhà chung cư CT1 (cao 9 tầng) ngay gần đường quốc lộ 18, đoạn qua thành phố Uông Bí. (Ảnh: Công an nhân dân) Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường và vô hiệu hóa toàn bộ các thiết bị nổ này. Khoảng gần 1.000 công nhân được sơ tán để cơ quan chức năng xử lý các thiết bị nổ. (Ảnh: Soha) Được biết, khu chung cư này là nơi ở của hàng trăm công nhân Công ty Than Nam Mẫu. (Trong ảnh: Bản đồ vị trí ATM đặt thuốc nổ)./.

Được biết, khu chung cư này là nơi ở của hàng trăm công nhân Công ty Than Nam Mẫu. (Trong ảnh: Bản đồ vị trí ATM đặt thuốc nổ)./.