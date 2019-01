Thông tin mới nhất vụ nữ tài xế say rượu tông chết 3 người ở Lâm Đồng

Theo Tiền Phong, ngày 3/1, lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã chỉ đạo Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) khởi tố vụ án, củng cố hồ sơ để khởi tố nữ tài xế taxi gây ra vụ tai nạn trên Quốc lộ 20 khiến 3 người chết và 4 người bị thương. (ảnh: Thanh niên) Cơ quan chức năng cũng đã tiến hành kiểm tra hộp đen, qua đó xác định khi xảy ra tai nạn, xe taxi chạy với tốc độ 107km/ giờ. (ảnh: Tiền Phong) Nồng độ cồn của Hân sau khi xảy ra tai nạn là 1,108mg/1 lít khí thở. (ảnh: Vietnamnet) Như tin đã đưa, vụ tai nạn giữa xe taxi và xe máy xảy ra tại Km198+200, QL20 (đoạn qua thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng) khiến 7 người thương vong vào khoảng 23h30 đêm 1/1. (ảnh: Tiền Phong) Tại thời điểm trên, xe taxi BKS: 49A-174.72 do tài xế Đỗ Thục Hân (SN 1996, trú huyện Đức Trọng) chở 5 người gồm: Nguyễn Ngọc Hồng Lụa (SN 1996), Lê Văn Cường (SN 1996), Lê Kim Thành Tuấn (SN 1989), Hồ Trọng Hùng (SN 1996) và Nguyễn Xuân Phi (SN 1980, tỉnh Long An) đi theo hướng Đức Trọng - Di Linh. (ảnh: Thanh niên) Xe taxi sau đó va chạm với xe máy BKS: 49V1-6202 do Nguyễn Văn Huy (SN 1989, huyện Đức Trọng) đi cùng chiều chạy phía trước. (ảnh VTC News) Sau khi tông vào xe máy, xe taxi tiếp tục lao về phía trước tông cây xanh bên đường rồi lật ngửa. (ảnh: Người lao động) Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong, bao gồm Lê Văn Cường (23 tuổi), Lê Kim Thành Tuấn (30 tuổi) và Nguyễn Xuân Phi (39 tuổi). Bản thân Hân và 2 người còn lại trên taxi bị thương. (ảnh: Thanh niên) Vụ tai nạn còn khiến 1 người đi xe máy bị chấn thương sọ não. (ảnh: Tiền Phong)

