Thông tin mới nhất vụ xe khách chở sinh viên lao xuống vực Hải Vân

Ngày 10/1, trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, thượng tá Trần Đăng Điền, Phó trưởng Công an huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Anh Minh (48 tuổi, TP. Sóc Trăng) về tội "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. (ảnh: Pháp luật TP HCM)

Trước đó, trao đổi với báo chí, đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, sau khi điều tra hiện trường và lấy lời khai nhân chứng, có khả năng tài xế Trương Anh Minh đã vượt ẩu một xe chạy cùng chiều dẫn đến tai nạn nghiêm trọng. (ảnh: Đình Thiệu) Như tin đã đưa, vào khoảng 12h30 phút ngày 8/1, ô tô mang BKS 51B - 229.30 đi theo hướng Đà Nẵng - Huế, đến Km 898+200 thuộc đèo Hải Vân (thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) thì bất ngờ bị lật rơi xuống vực. (ảnh: Đời sống pháp luật) Lúc này, trên xe chở 21 sinh viên thuộc khoa Du lịch trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Kiên Giang. (ảnh: Đời sống pháp luật)

Vụ tai nạn khiến 20 người bị thương và một nữ sinh tử vong trên đường đến bệnh viện. (ảnh: Tài nguyên Môi trường) Sau khi vụ tai nạn xảy ra, các cơ quan chức năng đã nhanh chóng đến hiện trường tiến hành công tác cứu hộ và đưa các nạn nhân đến Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu… (Ảnh: PV/VOV- miền Trung) Liên quan đến nguyên nhân gây ra tai nạn, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đề nghị Công an tỉnh Thừa Thiên Huế khẩn trương xem xét, để có kết luận chính xác cuối cùng. (Ảnh: PV/VOV- miền Trung) Được biết, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và UBND TP. Đà Nẵng cũng đã hỗ trợ các trường hợp bị thương 2 triệu đồng, trường hợp tử vong 5 triệu đồng… Thông tin mới nhất, đến chiều 9/1, tất cả nạn nhân bị thương trong vụ tại nạn này đã được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. Hiện, sức khỏe của các nạn nhân trong vụ tai nạn đang dần ổn định, một số trường hợp sẽ xuất viện trong vài ngày tới.(Ảnh: PV/VOV- miền Trung)./.