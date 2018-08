Thông tin thêm vụ sát hại cháu bé rồi giấu xác ở chậu xi măng

Liên quan đến vụ giết cháu bé 10 tuổi, giấu xác ở chậu cây kiểng, thông tin trên Zing.vn cho biết, Công an tỉnh Ninh Thuận đã tống đạt quyết định khởi tố bị can để làm rõ về hành vi giết người đối với Phan Minh Cường (SN 1963, ngụ khu phố 4, phường Đô Vinh, TP Phan Rang-Tháp Chàm). Trong ảnh, hiện trường nơi phát hiện thi thể cháu bé và nghi can Phan Minh Cường. (Ảnh: PLO) Trước đó, như VTC News đưa tin, vào khoảng 18h ngày 6/8, cơ quan chức năng ở địa phương nhận được thông tin về việc cháu N.L.C.Đ (SN 2008, trú phường Bảo An, TP Phan Rang-Tháp Chàm) bị mất tích. Trong ảnh, cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ án. (Ảnh: Zing.vn) Đến 20h50 cùng ngày, lực lượng tìm kiếm phát hiện thi thể bé Đài tại khu đất của nghi phạm Cường thuê để hành nghề đúc chậu kiểng. Trong ảnh, chiếc chậu kiểng nghi phạm dùng để úp lên thi thể nạn nhân sau khi sát hại. (Ảnh:Zing.vn) Tại thời điểm phát hiện, trên thi thể cháu Đ không có dấu hiệu xâm hại, chỉ có nhiều vết thương do vật sắc nhọn gây ra. (Ảnh: Google Maps). Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, thông tin trên báo Vietnamnet cho biết, lực lượng chức năng phường Bảo An báo cáo vụ việc lên lãnh đạo Công an và VKSND tỉnh Ninh Thuận. Tối cùng ngày, các đơn vị nghiệp vụ tỉnh Ninh Thuận đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và truy tìm hung thủ. Trong ảnh đối tượng Phạm Minh Cường tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công lý) Từ những chứng cứ thu thập được, lực lượng chức năng bắt khẩn cấp Cường và đối tượng này khai nhận hành vi giết người. (Ảnh; Kênh 14) Tại cơ quan điều tra, nghi can Cường khai nhận, khoảng 13h30 ngày 6/8, khi đến khu vực trồng cây cảnh của mình thì thấy cháu Nguyễn Lê Can Đ. (10 tuổi, trú phường Bảo An) đang chơi một mình. Trong ảnh, hiện trường vụ việc. (Ảnh:Sức khỏe cộng đồng) Trong lúc Cường dựng nghiêng chậu cảnh (được đúc bằng xi măng) để úp xuống không may trúng phần đầu cháu Đ. Thấy nạn nhân bị co giật, chảy máu, sợ người nhà phát hiện ra sự việc nên Cường đã dùng kéo đâm thêm 2 nhát vào cổ cháu bé rồi giấu xác phi tang. Trong ảnh, nghi can Cường. (Ảnh: Infornet)./.

