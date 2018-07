Thủ đoạn lừa đảo bất ngờ của nhóm đồng tính tại Đà Nẵng

1. Đà Nẵng: Bắt nhóm đối tượng giả công an tống tiền người nước ngoài. Lê Thị Lụa (Giới tính nữ nhưng tự xưng là nam) cùng đồng bọn xông vào nhà một người Hàn Quốc và tự xưng là công an đang có nhiệm vụ điều tra, truy tìm tung tích một đối tượng trốn truy nã có quốc tịch Hàn Quốc để lừa đảo. Chủ nhà lo sợ nên đưa cho nhóm này 105 triệu. Trong ảnh: Đối tượng Thư - một trong 3 đối tượng đang bị tạm giữ tại cơ quan công an quận Hải Châu, Đà Nẵng. (Ảnh: Công an cung cấp). Chưa thỏa, cả nhóm buộc nạn nhân phải đưa đủ số tiền tương đương 10.000 USD, hẹn hôm sau đến lấy nốt. Ngày 20/7, trong lúc đang giao dịch, nhóm này đã bị công an Đà Nẵng bắt quả tang. Trong ảnh: Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) trao trả lại số tiền 79,5 triệu đồng (trong tổng số 105 triệu đồng) do nhóm đối tượng cưỡng đoạt cho vợ chồng người Hàn Quốc. Số tiền còn lại chưa thể truy thu do còn 1 đối tượng chưa bị bắt. 2. Truy tìm tên trộm đột nhập lấy 100 lượng vàng khi chủ nhà đang ngủ. Ngày 22/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam điều tra, truy tìm tên trộm đột nhập tiệm vàng Kim Quang (TP Tam Kỳ) lấy đi 100 lượng vàng trị giá 3 tỷ đồng vào tối 19/7. Sau khi kiểm tra hiện trường, cơ quan chức năng nhận định có thể tên trộm đã cạy cửa ở tầng 3 để vào nhà, xuống tầng 1 lấy vàng. Ảnh minh họa. 3. U60 cố thủ sau khi dùng búa, dao đâm chém 2 người thương vong. Sau khi dùng búa rìu và dao đâm chém thương vong hai người, Lý Văn Dinh cầm theo hung khí cố thủ trong nhà. Sự việc xảy ra vào chiều ngày 19/7 tại xóm Đồng Dong, xã Phương Giao, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. Nguyên nhân vụ việc được cho là do mâu thuẫn cá nhân. Trong ảnh: Lực lượng Công an tỉnh Thái Nguyên khống chế đối tượng Lý Văn Dinh. (Ảnh: An ninh Thủ đô). 4. Giật điện thoại bị truy đuổi, tên cướp rút dao tấn công nạn nhân. Bị truy đuổi vì giật điện thoại của người đi đường, tên cướp dùng dao rọc giấy thủ sẵn trong người ra chống trả. Vụ việc sảy ra vào tối 21/7. Đối tượng gây án là Nguyễn Lê Bá Trung (SN 1994, ngụ quận 4). Trong ảnh: Nguyễn Lê Bá Trung tại trụ sở công an. (Ảnh: Công an cung cấp). 5. Một nhà ba người thiệt mạng khi đi tìm con trai bị tâm thần. Sáng 22/7, Nguyễn Trung Vinh (37 tuổi) trú thôn Đức Long, xã Ân Đức (Hoài Ân, Bình Định) bị bệnh tâm thần, chạy vào nghĩa địa thôn Đức Long. Sau đó, bố đẻ của Vinh cùng vợ, con của Vinh đi tìm Vinh. Đến trưa cùng ngày, người dân phát hiện thi thể của cả 3 người trên tại nghĩa địa. Hiện, đối tượng Vinh đã bị bắt để phục vụ công tác điều tra. Ảnh minh họa. 6. Bắt 2 đối tượng thu giữ 10 bánh heroin ở Lạng Sơn. Ngày 22/7, Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy (Cục Hải quan Quảng Ninh) cho biết vừa bắt giữ vụ vận chuyển 10 bánh heroin. Đội đã phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lạng Sơn và Trạm Kiểm soát giao thông Tùng Diễn kiểm tra 2 đối tượng vận chuyển ma túy trái phép khi chúng đi trên quốc lộ 1 thuộc địa phận thị trấn Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Trong ảnh: 10 bánh heroin tang vật vụ án. (Ảnh: Công an nhân dân). 7. Bị chồng đâm trọng thương vì gọi cửa không mở. TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) vừa tuyên phạt bị cáo Triệu Thanh Nhường (SN 1975) 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích. Nhường có hành động đâm dao vào chị vợ là Nguyễn Kiều Trang và tấn công khiến vợ là Nguyễn Kiều Lam ngất xỉu. Nguyên nhân do tối hôm đó hai chị em Trang, Lam ngủ cùng nhau, Nhường gọi cửa nhưng vợ không ra mở và Nhường nghi ngờ chị Lam có quan hệ với người khác. Trong ảnh: Bị cáo Triệu Thanh Nhường tại Tòa. (Ảnh: Pháp luật TPHCM)