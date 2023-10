Thu giữ hàng ngàn lọ tinh dầu, thiết bị thuốc lá điện tử giá trị hơn 70 tỷ đồng

Long An tăng cường an ninh trật tự trường học, sau vụ bé gái 3 tuổi bị bắt cóc

VOV.VN - Liên quan đến việc đưa đón, đảm bảo an toàn cho học sinh, chiều nay (4/10), Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc kiện toàn Ban chỉ đạo trật tự an toàn tại các trường học, đặc biệt là cấp mầm non, tiểu học.