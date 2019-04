Thu giữ thêm 1 kg Ketamine và 1.000 viên ma tuý tổng hợp

Công an tỉnh An Giang cho biết, qua đấu tranh khai thác về đường dây buôn ma tuý từ Campuchia về Việt Nam qua biên giới An Giang, đối tượng Nguyễn Thanh Hải, 41 tuổi, đăng ký thường trú tại 37 Nguyễn Duy Hiệu, phường Thảo Điền, quận 2 khai nhận, còn cất giấu một lượng ma túy lớn tại TP Hồ Chí Minh.

Lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ thêm 1 kg Ketamine và hơn 1.000 viên nén ma túy tổng hợp. Đến thời điểm hiện tại, Ban Chuyên án đã bắt giữ 5 đối tượng về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, thu hơn 31kg ma túy tổng hợp, gồm: 31.850 viên thuốc lắc, 2kg Ketamine và 17,8kg ma túy đá.

Tang vật vụ án.

Qua khai thác ban đầu, xác định Nguyễn Thanh Hải là đối tượng cầm đầu, Nguyễn Thanh Phượng là “thân tín” của Hải, có nhiệm vụ giao ma túy cho khách hàng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Còn SLiển Tuyên Khoa là khách hàng thân thiết của Hải, thường xuyên mua ma túy từ Hải về bán lại cho các con nghiện. Khi bị bắt, Khoa đang sử dụng ma túy đá.

Theo Ban Chuyên án, các đối tượng tinh vi ngụy trang ma túy thành các gói trà, thực phẩm chức năng, sau đó được cất giấu trên xe ô tô. Qua test nhanh, các đối tượng Hải, Cường, Khoa đều dương tính với ma túy./.

