Thứ trưởng Bộ Công an: Dịch Covid-19 khiến tình hình tội phạm phức tạp

Ngày 29/4, Thứ trưởng Bộ Công an - Trung tướng Lương Tam Quang thay mặt lãnh đạo Bộ Công an đã chúc mừng và trao quyết định khen thưởng của Bộ Công an đến Công an TP Hà Nội và các đơn vị tham gia phá vụ án dùng súng cướp ngân hàng Techcombank.

Trung tướng Lương Tam Quang - Thứ trưởng Bộ Công an. (Ảnh: Trọng Phú)

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cũng có mặt và chúc mừng Công an TP Hà Nội đã phá án thành công, nhanh chóng vụ cướp ngân hàng bằng súng ở Sóc Sơn.

Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng có tiền án tiền sự và đang bị truy nã, đúng vào thời điểm cả nước đang tập trung phòng chống Covid-19. Vụ án xảy ra gây tâm lý hoang mang trong quần chúng nhân dân. Sau khi vụ án xảy ra, chỉ trong thời gian rất ngắn, lãnh đạo Công an Thành phố Hà Nội đã phối hợp với công an 4 tỉnh phá án thành công, bắt giữ các đối tượng.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội - Nguyễn Đức Chung.

Thay mặt lãnh đạo, nhân dân thủ đô, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đã trao tặng các quyết định khen thưởng cho các đơn vị phá án trong ba chuyên án cướp tài sản tại Sóc Sơn, làm giả thiết bị y tế tại quận Đống Đa và bắt giữ đối tượng ma tuý tại Đông Anh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trung tướng Lương Tam Quang cho biết: "Bộ Công an biểu dương thành tích của công an các tỉnh thành phố đã điều tra, truy bắt nhanh đối tượng dùng súng cướp ngân hàng, biểu dương công an TP Hà Nội đã điều tra phá án nhanh các vụ án trong dịp phòng chống dịch Covid-19.

Trong thời gian vừa qua, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch, Bộ Công an nhận định tình hình tội phạm có nhiều diễn biến phức tạp. Hậu quả của dịch Covid-19 khiến kinh tế đình trệ, đời sống của nhiều người dân gặp khó khăn. Do đó, chắc chắn tình hình tội phạm sẽ còn diễn biến phức tạp. Chính vì vậy, nhiệm vụ của lực lượng công an hết sức nặng nề. Đòi hỏi lực lượng phải nỗ lực để đảm bảo tình hình an ninh, đời sống an toàn cho người dân". - Thứ trưởng Lương Tam Quang khẳng định./.