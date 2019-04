Thứ trưởng Công an khẳng định cương quyết trong xử lý vụ Khá “bảnh“

1. Khá "Bảnh" bị bắt: Liên quan đến vụ việc này, tại họp báo Chính phủ chiều 4/2, Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam thông tin thêm về việc cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp cùng công an thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) khám nhà và bắt đối tượng Ngô Bá Khá (SN 1993, tức Khá "bảnh") cùng một số đối tượng khác để điều tra làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc và bảo kê. Trong ảnh là Ngô Bá Khá (tức Khá "bảnh"). (Ảnh cắt từ clip Khá đốt xe máy) Thượng tướng Bùi Văn Nam cho hay, quá trình điều tra lực lượng công an đã nắm chắc các hoạt động và tiến hành các biện pháp theo quy định của pháp luật. Phía Bộ Công an cho rằng, đây là việc làm, hiện tượng cần phải phối hợp ngăn chặn hàng giờ và cần cương quyết trong xử lý. Trong ảnh: Khá "Bảnh" Trước đó, tối 1/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Công an thị xã Từ Sơn bắt giữ, khám nhà đối với Ngô Bá Khá (còn được gọi là Khá "bảnh") để làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc và nhiều hành vi khác. Trong ảnh: Khá "bảnh" khóc nhận lỗi tại cơ quan công an. (Ảnh cắt từ clip) Theo đại tá Phạm Văn Lương, Phó giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, lực lượng chức năng đã tạm giữ hình sự Ngô Bá Khá, bước đầu để làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức làm chủ lô đề và đấu tranh khai thác để làm rõ nhiều hành vi khác, trong đó có cả hành vi đốt xe máy. Thông tin này kiến cộng đồng mạng dậy sóng với nhiều lời cảnh tỉnh những bạn trẻ đã trót 'thần tượng" nhân vật Khá "bảnh". (Ảnh: Zing.vn) 2. Đâm chết bạn gái, thanh niên Hải Phòng uống thuốc sâu tự tử: Sự việc xảy ra vào chiều 1/4, tại khu vực khu công nghiệp Vsip (huyện Thủy Nguyên). Do mâu thuẫn tình cảm, nam thanh niên tên C.V.H. (SN 1991). dùng dao đâm vào ngực Đ.T.T.H. (SN 1996). Hậu quả, Đ.T.T.H tử vong tại chỗ. Còn H. sau khi gây án được cho là uống thuốc sâu tự vẫn đồng thời dùng chính con dao vừa giết bạn gái cứa cổ mình. Trong ảnh: Hiện trường vụ việc 3. Thuê xe rồi làm giả giấy tờ để cầm cố: Theo đó, do thiếu tiền tiêu xài, ngày 12/8/2018, 3 đối tượng trên thuê xe nhãn hiệu Toyota Vios E của anh H. (trú tại TP. Hà Tĩnh) rồi làm giả giấy tờ mang đi cầm cố được 63 triệu đồng. Trong ảnh: Ba đối tượng tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Dân trí) 4. Nhóm nam nữ sử dụng ma túy trong quán karaoke: Được biết, 9 đối tượng này đến từ các tỉnh Thanh Hóa, Bắc Ninh, Quảng Ninh và Vĩnh Phúc. Qua test nhanh sau khi bắt quả tang nhóm này sử dụng ma túy tại quán karaoke H2, địa chỉ tại phường Trưng Trắc (TP Phúc Yên) thì 8/9 đối tượng dương tính với ma túy. Trong ảnh: Tang vật thu được tại hiện trường. 5. Ngăn hát đàn ca tài tử, một thanh niên bị chém trọng thương: Theo đó, trong lúc đến dự đám giỗ nhà hàng xóm, Lê Minh Hải (36 tuổi) ngăn cản không cho ông Nguyễn Văn Ánh (44 tuổi) cùng trú tại huyện Chợ Gạo hát đàn ca tài tử. Bực tức ông Ánh gọi con trai đến. Trong lúc xô xát, con trai ông Ánh cùng bạn đã chém Lê Minh Hải 17 nhát vào đầu, lưng, vai. Trong ảnh: Lê Minh Hải nhập viện trong tình trạng đa vết thương. 6. Vụ sát hại nữ sinh giao gà: Gia hạn tạm giữ Vì Văn Toán: Theo đó, ngày (1/4), VKSND tỉnh Điện Biên vừa ra hạn tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp lần thứ nhất đối với nghi can Vì Văn Toán. Ban chuyên án xác định, Vì Văn Toán chính là đối tượng chủ mưu thuê nhóm Bùi Văn Công, bắt cóc Cao Mỹ Duyên bắt cóc Cao Mỹ Duyên nhằm chiếm đoạt tài sản. Trong ảnh: Vì Văn Toán bị tạm giữ ngày 29/3/2019 Lời khai của một số đối tượng tuy đang có nhiều tình tiết cần tiếp tục đấu tranh, làm rõ nhưng cũng có tình tiết khá đồng nhất, ví dụ như chúng khai nhận được Toán khai thuê 10 triệu đồng để bắt cóc Cao Mỹ Duyên. Trong ảnh: Vợ chồng Vì Thị Thu, Vì Văn Toán