Thừa Thiên-Huế: Bắt giữ siêu trộm có 6 tiền án

Sáng nay (14/4), Trung tá Bùi Quang Tri, Đội trưởng Đội Cảnh sát 113, Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết: lượng Cảnh sát phản ứng nhanh – 113 vừa bắt giữ đối tượng “siêu trộm” có 6 tiền án. Đối tượng Cao Đăng Vũ tại cơ quan điều tra.

Tối (13/4), tại quán DMZ, phường Phú Hội, thành phố Huế, đối tượng Cao Đăng Vũ, 38 tuổi, trú tại xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc la cà đến quán với mục đích trộm cắp tài sản. Khi phát hiện một phụ nữ để túi xách ở ghế thì Vũ ra tay lấy trộm tài sản, gồm: 1 điện thoại di động Iphone 6Plus, 100USD, hơn 1 triệu đồng và nhiều tài sản, giấy tờ tuỳ thân khác. Khi người dân phát hiện tri hô thì Vũ bỏ chạy.

Trên đường tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, lực lượng phản ứng nhanh - 113, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp truy bắt kẻ trộm. Khi đối tượng chạy đến cầu vượt đường Nguyễn Tất Thành, thị xã Hương Thuỷ thì bị người dân và Cảnh sát 113 khống chế, bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, Cao Đăng Vũ bước đầu khai nhận về hành vi trộm cắp tài sản.

Được biết, Vũ đã có 6 tiền án về tội trộm cắp tài sản, mới ra tù hồi tháng 10 năm 2017. Hiện vụ việc đang được Cơ quan điều tra Công an thành phố Huế củng cố hồ sơ xử lý theo qui định của pháp luật./.