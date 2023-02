Thuê xe ô tô rồi đem cầm cố, chiếm đoạt 4 tỷ đồng

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Quang Vũ (40 tuổi), trú tại số 1, đường Chu Văn An, phường Phú Hội, thành phố Huế về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.