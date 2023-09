Thuê xe rồi lên mạng rao bán

Trước đó, lúc 18h45 ngày 19/9, Công an phường Hòa An, quận Cẩm Lệ tiếp nhận tin báo của anh Bùi T.A, 38 tuổi, trú phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng về việc bị Hoàng Xuân Dũng thuê xe máy của mình rồi bán lại cho người khác.

Đối tượng Hoàng Xuân Dũng.

Khoảng 13h30 phút ngày 19/9, Dũng dùng tài khoản facebook nhắn tin vào trang “Cho Thuê Xe Máy Giá Rẻ Đà Nẵng” để tìm người cho thuê xe. Sau đó, Dũng liên hệ với anh Bùi T.A và hai bên trao đổi, thống nhất giá cả thuê và địa điểm giao xe là tại khu vực trước cổng bến xe trung tâm Đà Nẵng.

Lúc 16h cùng ngày, anh T.A mang xe đến gặp vào giao cho Dũng xe máy hiệu Yamaha Sirius, biển số 92N1-439.xx và chìa khóa xe. Để làm tin, Dũng đưa cho anh T.A một căn cước công dân mang tên Đoàn Trung Hải (Dũng khai đã lấy trộm trước đó) và một giấy phép lái xe hạng A1. Sau khi nhận xe xong, Dũng lên mạng xã hội tìm người cần mua xe không giấy tờ để bán.

Chiếc xe này sau đó được Dũng bán lại cho người khác với giá 2,7 triệu đồng tại trước khu vực bến xe trung tâm Đà Nẵng. Ngay khi giao dịch xong, Dũng đón xe Grab chuẩn bị rời khỏi hiện trường thì bị anh Bùi T.A phát hiện giữ lại và trình báo Công an phường Hòa An.

Địa bàn xảy ra vụ việc thuộc địa phận phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu nên Công an phường Hòa An sau đó đã chuyển toàn bộ hồ sơ và đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Liên Chiểu thụ lý theo thẩm quyền.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Liên Chiểu, Dũng khai nhận trước đó đã thực hiện hai vụ việc khác. Cụ thể, vào đầu tháng 8/2023, đối tượng dùng phương thức, thủ đoạn như trên đến thuê một xe mô tô hiệu Honda Vision của một người ở đường Hải Phòng, thành phố Đà Nẵng rồi đem cầm cố cho một người khác ở chân cầu vượt Hòa Cầm với số tiền 4 triệu đồng. Đến ngày 11/9/2023, Dũng mượn xe máy hiệu Honda Air Blade biển số 74D1-223.xx của một người quen cùng chỗ làm, sau đó đem cầm cố được 10 triệu đồng và tiêu xài hết.

Cùng với việc bắt giữ đối với Hoàng Xuân Dũng, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Liên Chiểu cũng đã tạm giữ nhiều tang vật khác liên quan đến hành vi phạm tội của đối tượng.